Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2% μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία και σε στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την περασμένη Δευτέρα.

Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε σημαντική μείωση στη διέλευση πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου θα κυμανθεί μεταξύ 85 και 95 δολαρίων ανά βαρέλι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε για το ενδεχόμενο επιβολής νέων δευτερογενών κυρώσεων κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο σήμερα άνω του 2% αφού οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικό νησί στα Στενά του Ορμούζ προκαλώντας αντίποινα από την Τεχεράνη, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών εισήλθε στον έκτο μήνα της.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 2,21 δολάρια (ή 2,51%), φτάνοντας τα 90,31 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφωνόταν στα 85,23 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,83 δολαρίων (ή 2,19%).

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Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Κυριακή δύο εκτοξευτές πυραύλων στο ιρανικό νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ· επρόκειτο για τα πρώτα γνωστά αμερικανικά πλήγματα κατά της χώρας από τα τέλη Ιουλίου. Σε απάντηση, το Ιράν επιτέθηκε σε δύο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία και σε αμερικανικούς στόχους στα ΗΕΑ, όπως μετέδωσαν τη Δευτέρα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή, σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ενεργειακό κέντρο του Ιράν στο νησί Χαργκ «γινόταν χίλια κομμάτια», ωστόσο δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το νησί δεχόταν επίθεση, ενώ η ανάρτηση —η οποία συνοδευόταν από βίντεο που είχε παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη— δεν περιείχε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, την ώρα που μεσολαβητές καταβάλλουν προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Βλέπουμε περισσότερες πιθανότητες για μια περιορισμένης έκτασης αντιπαράθεση παρά για οποιαδήποτε διαρκή κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αυτό που συνεχίζει να επηρεάζεται με κάθε έξαρση της έντασης είναι τα χρονοδιαγράμματα για την “επαναλειτουργία” του Ορμούζ», δήλωσε ο Σάλβο Σαρκάρ, επικεφαλής έρευνας για τον τομέα της ενέργειας στην DBS. «Νωρίτερα ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως το τέλος του τρίτου τριμήνου, αλλά αυτό φαντάζει πλέον λιγότερο πιθανό. Επομένως, αναμένουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν εντός του εύρους των 85-95 δολαρίων ανά βαρέλι, εκτός εάν υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ».

Ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που διέπλευσαν τα στενά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μειώθηκε στα πέντε ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επιφυλακτικότητα των εταιρειών απέναντι στον κίνδυνο επιθέσεων κατά πλοίων.

Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations ανέφερε την Κυριακή ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα ενώ έπλεε προς το εσωτερικό των στενών το Σάββατο.

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Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσσεντ, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι είναι πιθανό οι ΗΠΑ να επιβάλλουν νέες δευτερογενείς κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση.

Ο Trump δήλωσε την Κυριακή ότι το πετρέλαιο από μια συμφωνία που συνήφθη πρόσφατα με τη Βενεζουέλα θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου των ΗΠΑ, το οποίο έχει υποχωρήσει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και 44 χρόνια.

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