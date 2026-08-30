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Να συσπειρώσει τους ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου απέναντι στις ΗΠΑ προσπαθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που κάλεσε τις χώρες του Περσικού Κόλπου να ενισχύσουν την ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων και να «αναγνωρίσουν τον πραγματικό τους εχθρό».

Σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα social media, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε την ανάγκη για «ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων» και για αμοιβαία στήριξη απέναντι στους εχθρούς τους, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

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Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η δήλωση του Χαμενεΐ πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ και περιείχε έκκληση προς τους ηγέτες των κρατών του Κόλπου να «κατανοήσουν τα σχέδια για την αντιμετώπιση» του κοινού εχθρού, φωτογραφίζοντάς τον αλλά χωρίς να τον κατονομάζει.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει να εμφανιστεί δημόσια έξι μήνες, από τα πρώτα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν τα οποία σκότωσαν τον πατέρα του και προκάτοχό του στην εξουσία.

Είναι πολύ πιθανόν ότι ο Μοτζταμπά τραυματίστηκε κατά την έναρξη της επίθεσης, αλλά είναι άγνωστο σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αυτού του είδους τα μηνύματα είναι η μοναδική έμμεση επικοινωνία του με τους Ιρανούς και τη διεθνή κοινότητα.