Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπάρον Τραμπ διατηρεί πλέον μια απομονωμένη ζωή, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους των σπουδών του.

Η αποστασιοποίησή του αποδίδεται στο κλιμακούμενο κλίμα πολιτικής βίας και στις σοβαρές απειλές κατά της προσωπικής του ασφάλειας.

Το γραφείο της Μελάνια Τραμπ ζήτησε διακριτικότητα για την ιδιωτική του ζωή, επικαλούμενο κινδύνους που σχετίζονται με την οικογένειά του.

Παράλληλα, ο Μπάρον δέχεται δημόσια κριτική για τον φερόμενο ρόλο του στις πολιτικές επαφές του πατέρα του κατά την προεκλογική περίοδο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Μπάρον Τραμπ έχει αποσυρθεί σε μια όλο και πιο απομονωμένη και κλειστή ζωή, καθώς συμπληρώνει τα 20 του χρόνια.

Ο νεότερος γιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, μαζί με τη μητέρα του Μελάνια Τραμπ στο Trump National Golf Club Bedminster στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Advertisement

Advertisement

«Δεν βγαίνει έξω», δήλωσε ένα μακροχρόνιο στέλεχος του Trumpworld, ενώ μια άλλη πηγή πρόσθεσε: «Ο νεαρός Τραμπ είναι αρκετά απομονωμένος».

Barron Trump lives 'reclusive' life amid threats from Iran, assassination attempts on his dad, murder of Charlie Kirk https://t.co/9wmYjSWoc4 pic.twitter.com/YGeUoKN6El August 28, 2026

Το γραφείο της Πρώτης Κυρίας ζήτησε από την εφημερίδα «Post» να μην δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιωτική του ζωή «ενόψει των πρόσφατων απειλών», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η προσφορά αμοιβής 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του από ιρανούς σκληροπυρηνικούς.

Το ρεπορτάζ απέδωσε επίσης την αποχώρησή του από τη δημόσια ζωή στο κλιμακούμενο κλίμα πολιτικής βίας που περιβάλλει τον πατέρα του, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του 80χρονου προέδρου από τον Ιούλιο του 2024 και έναν πυροβολισμό τον Απρίλιο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάρον φέρεται επίσης να συγκλονίστηκε από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ τον Σεπτέμβριο του 2025, λέγοντας στον πατέρα του: «Αυτό συμβαίνει όταν βγαίνεις έξω», σύμφωνα με μια περιγραφή που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο των Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν «Regime Change» και επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα «Post».

Ο νεότερος γιος του Τραμπ έχει επίσης βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο της κριτικής, λόγω του φερόμενου ρόλου του στη σύνδεση των κατηγορουμένων για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Άντριου και Τριστάν Τέιτ με τον πολιτικό κύκλο του πατέρα του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ενώ η βουλευτής Γιασάμιν Ανσάρι (Δημοκρατική-Αριζόνα) άσκησε δημόσια πίεση ώστε ο Μπάρον να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ο Μπάρον Τραμπ είναι ενήλικας», δήλωσε η Ανσάρι. «Είναι πλήρως ενήλικας και ασκεί μεγάλη επιρροή στον κύκλο του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ».

Το ρεπορτάζ της «Post» επισημαίνει ότι ο Μπάρον διαθέτει ήδη ιδιωτικούς χώρους διαμονής σε κάθε μία από τις κατοικίες των γονιών του, συμπεριλαμβανομένης μιας σουίτας στο Μαρ-α-Λάγκο και ενός ειδικά διαμορφωμένου δωματίου στον Λευκό Οίκο, επιπλωμένου για το ύψος του, που φτάνει τα 2 μέτρα και 6 εκατοστά.