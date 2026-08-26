Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο των δέκα τελευταίων ημερών.

Τα ναυτιλιακά στοιχεία δείχνουν ότι την Τρίτη διέπλευσαν τα Στενά πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, αριθμός σταθερός σε σχέση με τη Δευτέρα.

Οι διελεύσεις από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, κινούμενες εντός των ορίων του μέσου όρου των τελευταίων ημερών.

Το Ιράν και το Ομάν συζητούν τη διαχείριση της θαλάσσιας οδού, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ναρκών από τον συγκεκριμένο ναυτιλιακό διάδρομο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξομάλυνση της ροής πετρελαίου απαιτεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τον τερματισμό του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων.

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Η κίνηση πλοίων στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ κυμαίνεται κάτω από τον μέσο όρο των 10 ημερών, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη —αριθμός σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, αλλά σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 10 ημερών (που ανέρχεται στα 15 πλοία)— σύμφωνα με προκαταρκτικά ναυτιλιακά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, Τετάρτη.

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Δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν υγραέριο και ένα που μετέφερε άσφαλτο εξήλθαν από τον Κόλπο μέσω των Στενών, ενώ δύο άδεια δεξαμενόπλοια εισήλθαν στη θαλάσσια οδό από τον Κόλπο του Ομάν, όπως έδειξαν τα αρχικά στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kpler.

Τη Δευτέρα, τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων είχαν διαπλεύσει τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς ορισμένα πλοία συνηθίζουν να απενεργοποιούν τους πομπούς εντοπισμού θέσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι διελεύσεις από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ —ένα ακόμη κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα στη Μέση Ανατολή— παρέμειναν επίσης σχεδόν αμετάβλητες, με 31 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων έναντι 29 την προηγούμενη ημέρα (σύμφωνα με στοιχεία της Kpler), κινούμενες εντός των ορίων του μέσου όρου των τελευταίων 10 ημερών.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επανέλαβε τις συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, εν μέσω της αυξημένης οικονομικής πίεσης που ασκεί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την ανακοινωση νέων σκληρών κυρώσεων.

Οι δύο πλευρές δήλωσαν την Τρίτη ότι εξέτασαν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός προσωρινού κοινοής διαχείρισης ναυτιλιακού διαδρόμου και συμφώνησαν στην απομάκρυνση ναρκών από τη θαλάσσια οδό.

«Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ αυτών των δύο πλευρών δεν συνεπάγεται εξομάλυνση της ροής πετρελαίου μέσω του κρίσιμου αυτού περάσματος», ανέφερε σε σημείωμά της η ING Economics. «Πιθανότατα θα πρέπει να δούμε τις ΗΠΑ να αίρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και να χαλαρώνουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, προτού διαπιστώσουμε οποιαδήποτε κίνηση προς την εξομάλυνση της κατάστασης».