23 Αυγούστου 2026· Ουάσιγκτον, ΗΠΑ· Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) παρακολουθεί από το θεωρείο του, δίπλα στον πρόεδρο του UFC Ντάνα Γουάιτ (αριστερά), μετά τον αγώνα «Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C.» που διεξήχθη στην πίστα δρόμου του National Mall. / Amber Searls-Imagn Images

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωε την απομάκρυνση ή καταστροφή όλων των ναρκών που βρίσκονταν στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενος ενημέρωση που έλαβε από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν έχει ενημερωθεί πως οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες στην περιοχή θα καταστρέφεται «άμεσα».

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«Μόλις ενημερώθηκα από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή/και ανατιναχθεί στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν ολόκληρη την περιοχή των Στενών μέσω της Διαστημικής Δύναμης (Space Force).

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι υπό αμερικανική παρακολούθηση βρίσκεται επίσης το Pickaxe Mountain, καθώς και οι άλλες τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «ήδη κατεστραμμένες».

«Μέσω της Space Force παρακολουθούμε κάθε τετραγωνική ίντσα των Στενών, όπως επίσης το Pickaxe Mountain και τις άλλες τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη καταστραφεί» ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε πλήρη ισχύ πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση ναρκών στην περιοχή.

I have just been informed by the United States Navy that all mines have been removed and/or detonated from within the International Waters of the Strait of Hormuz. Iran has been notified that any ship or boat placing new mines will be immediately and systematically destroyed.… pic.twitter.com/t2sNykNs0M — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026