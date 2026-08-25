Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Φιλοκυβερνητικές οργανώσεις στο Ιράν συγκεντρώνουν χρήματα για τη θυσία δέκα χιλιάδων προβάτων με σκοπό την ενίσχυση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας ανέρχεται σε 2,5 τρισεκατομμύρια ριάλ, καλώντας τους πολίτες να συνεισφέρουν δωρεές για την αγορά των ζώων.

Η εκστρατεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους εν μέσω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Παράλληλα, παραμένουν ασαφή τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

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Έκκληση για τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα ως θρησκευτικό «τάμα» υπέρ της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνουν φιλοκυβερνητικές θρησκευτικές οργανώσεις. Κάθε πρόβατο κοστολογείται στα 250 εκατομμύρια ριάλ, περίπου 132 δολάρια, με το συνολικό ποσό για τα 10.000 ζώα να φτάνει τα 2,5 τρισεκατομμύρια ριάλ, δηλαδή περίπου 1,32 εκατ. δολάρια.

Η εκστρατεία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της θρησκευτικής ομάδας Heyat-e Gharar, ενώ οι δωρεές συγκεντρώνονται μέσω του Ινστιτούτου Hazrat Khadijeh στην Κομ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να καλύψουν το κόστος ενός ολόκληρου ζώου είτε να συνεισφέρουν μικρότερα ποσά.

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The regime in Iran has launched a campaign asking people to help fund the ritual slaughter of 10,000 sheep as a religious offering for Supreme Leader Mojtaba Khamenei.



I joined @natasharaquel_ on @i24NEWS_EN to unpack the story. pic.twitter.com/Rar7hzpUNf — Khosro K Isfahani (@KhosroIsfahani) August 21, 2026

Αντιδράσεις από πολίτες λόγω της οικονομικής κρίσης

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Ιράν, καθώς πολίτες αμφισβητούν τη σκοπιμότητα της συγκέντρωσης χρημάτων για το «τάμα» σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης και υψηλών τιμών στα τρόφιμα. Σε μαρτυρίες προς το Iran International, Ιρανοί διερωτώνται γιατί θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την αγορά κρέατος για τον ηγέτη, όταν οι ίδιοι δυσκολεύονται να αγοράσουν αρνί.

«Γιατί να θυσιάσω ένα πρόβατο για τον Μοτζτάμπα, όταν εδώ και χρόνια δεν έχω τη δυνατότητα να αγοράσω ούτε εγώ αρνί;» έγραψε ένας πολίτης στο Iran International.

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε ότι έλαβε πριν από λίγες ημέρες ένα μήνυμα σχετικά με την εκστρατεία.

Iran is raising $1.3 million for the sacrifice of 10,000 sheep for Khamenei’s health



Religious organizations are calling for donations to fund the ritual sacrifice of 10,000 sheep for the health of Iran’s supreme leader, Mojtaba Khamenei, who has rarely appeared in public since… pic.twitter.com/jpm4jIoz5n — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2026

«Πριν από λίγες ημέρες, λάβαμε ένα μήνυμα που έλεγε ότι ετοιμάζουν ένα τάμα για την υγεία του Ηγέτη και ότι θα πρέπει να στείλουμε χρήματα για 10.000 πρόβατα», ανέφερε ο κάτοικος στο Iran International. «Γιατί θα πρέπει τα χρήματα να προέλθουν από τον λαό;»

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Στο μεταξύ, παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας και την τύχη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας και προκάτοχός του, Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση, ομιλία ή συνέντευξη, ενώ δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα νέο αυθεντικοποιημένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό του.

(Με πληροφορίες από IranInternational)

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