Σύγκριση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με τον ηγέτη της αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, γίνεται πλέον στις αναλύσεις για την κρίση στο Ιράν, σύμφωνα με το FOXNEWS, καθώς ο ανώτατος ηγέτης της χώρας φέρεται να παραμένει κρυμμένος εδώ και σχεδόν τρεις μήνες εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναλυτές αντιτρομοκρατίας εκτιμούν ότι ο Χαμενεΐ έχει περιορίσει δραστικά κάθε δημόσια παρουσία, ακολουθώντας πρακτικές «επιχειρησιακής αορατότητας» αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιούσε ο Μπιν Λάντεν πριν τον εντοπισμό και τη δολοφονία του μετά από 10 χρόνια ζωής «εν κρυπτώ» στο Αμποταμπάντ. Το σκηνικό επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την αποκάλυψη ότι ο Donald Trump ανέβαλε προγραμματισμένο πλήγμα κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «δεν βιάζεται», ενώ ο Χαμενεΐ περιορίζεται μόνο σε σποραδικές αναρτήσεις στο X.

Πού εντοπίζονται οι ομοιότητες στην τακτική των δύο ηγετών

Σύμφωνα με τον ειδικό στην αντιτρομοκρατία δρ. Ομάρ Μοχάμεντ, «για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν στην Τεχεράνη αυτό που έκαναν επί δύο δεκαετίες στην αλ Κάιντα και το ISIS».

«Τόσο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ όσο και ο Μπιν Λάντεν κληρονόμησαν τη θέση τους μετά από αμερικανικές επιχειρήσεις και αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο: εξαφανίστηκαν από τη δημόσια ζωή», είπε ο Μοχάμεντ, σημειώνοντας ότι ο Μπιν Λάντεν «σταμάτησε να δημοσιεύει βίντεο με ημερομηνία γύρω στο 2007 και περιορίστηκε σε ηχητικά μηνύματα που μεταφέρονταν χέρι με χέρι από δύο έμπιστους αγγελιοφόρους, δύο αδέλφια από το Κουβέιτ».

«Ο Μπιν Λάντεν παρέμεινε κρυμμένος μέχρι το τέλος της ζωής του, γιατί τη στιγμή που θα εμφανιζόταν, θα πέθαινε. Τα κίνητρα του Μοτζτάμπα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα εμφανιστεί», πρόσθεσε.

«Το μάθημα του Αμποταμπάντ, το οποίο η Τεχεράνη έχει μελετήσει προσεκτικά, είναι ότι το ασφαλέστερο κρησφύγετο δεν είναι μια σπηλιά στην Τόρα Μπόρα αλλά ένα περιφραγμένο συγκρότημα σε στρατιωτική πόλη», είπε ακόμη ο Μοχάμεντ, υπενθυμίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στοχοποιήσει τον Μπιν Λάντεν σε σπηλιές πριν εκείνος διαφύγει.

«Τα λογικά ιρανικά ισοδύναμα είναι ενισχυμένες εγκαταστάσεις κάτω ή δίπλα σε βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για έναν θρησκευτικό ηγέτη που καλεί σε ιερό πόλεμο εναντίον της Αμερικής και των Εβραίων από άγνωστη τοποθεσία, επειδή οι εχθροί του έχουν δεσμευθεί δημόσια να τον σκοτώσουν μόλις εντοπιστεί», δήλωσε ο Μοχάμεντ, χαρακτηρίζοντας το αφήγημα «σχεδόν αντιγραφή της τακτικής του Μπιν Λάντεν».

«Στρατηγικό ορόσημο»

Ο Μοχάμεντ εκτίμησε ότι η εξαφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σηματοδοτεί καμπή για το Ιράν και την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας πως το καθεστώς δεν μπορεί πλέον να προβάλλει δημόσια τον ανώτατο ηγέτη του όπως έκανε επί δεκαετίες.

Μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα, θεωρεί ότι η εξουσία ασκείται πλέον κυρίως από τον μηχανισμό ασφαλείας, ενώ η απουσία του διαδόχου ενισχύει την εικόνα αβεβαιότητας και κρίσης ηγεσίας.

Ο Οσάμα μπιν Λάντεν, ιδρυτής της Αλ Κάιντα και εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέμεινε για περίπου μία δεκαετία κρυμμένος μετά την αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν, ζώντας σε οχυρωμένο συγκρότημα στο Πακιστάν χωρίς ψηφιακά ίχνη και επικοινωνώντας μόνο μέσω έμπιστων αγγελιοφόρων, μέχρι που οι αμερικανικές υπηρεσίες εντόπισαν το δίκτυό του και οδήγησαν σε επιχείρηση των Navy SEALs το 2011, οι οποίοι και τον σκότωσαν.

(Με πληροφορίες από FOXNEWS)