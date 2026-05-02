Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της «11ης Σεπτεμβρίου», ο Οσάμα μπιν Λάντεν μετατράπηκε στον κορυφαίο καταζητούμενο άνθρωπο στον κόσμο, με τις ΗΠΑ να στρέφουν όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή τους στην εξουδετέρωσή του. Η πολυετής καταδίωξη έφτασε στο αποκορύφωμά της με μια άκρως μυστική επιχείρηση που θα έγραφε ιστορία στις 2 Μαίου 2011.

Στο εσωτερικό της κατοικίας, που ήταν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, ο Ρόμπερτ Ο’ Νιλ διέκρινε τους χώρους και τα δωμάτια από τη διόπτρα νυχτερινής όρασης. Ανήκε στα εκλεκτά μέλη της SEAL Team 6, που είχαν επιλεγεί για να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τον Σαουδάραβα τρομοκράτη, τον οποίο είχε εντοπίσει η CIA.

Minutes & Years : The Operation That Killed Osama bin Laden



In the early hours of May 2, 2011 (Pakistan time), a covert U.S. raid ended the life of the world’s most wanted terrorist — Osama bin Laden.

But this mission was years in the making.



Ο επικεφαλής της Αλ Κάιντα είχε βρει καταφύγιο σε μια καλά φυλασσόμενη έπαυλη στα περίχωρα του Αμποταμπάντ στο Πακιστάν. Με «μπροστάρισσα» μια επίμονη αναλύτρια και έπειτα από μήνες ενδελεχών ερευνών και παρακολούθησης συγκεκριμένων προσώπων, η CIA κατέληξε πως στο συγκεκριμένο συγκρότημα κρυβόταν ο πλέον καταζητούμενος τρομοκράτης διεθνώς.

Τα υπόλοιπα ανατέθηκαν σε μια «αόρατη» ομάδα των SEAL, της οποίας την ύπαρξη γνώριζαν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαΐου 2011 ελάχιστοι. Οι «Φώκιες» απογειώθηκαν από βάση στο Αφγανιστάν με τρία ελικόπτερα, αόρατα στα ραντάρ, όταν ο Μπαράκ Ομπάμα έδωσε την τελική έγκριση για την επιχείρηση.

Τα κομάντο της «αόρατης» ομάδας των SEAL σαρώνουν το σπίτι του μπιν Λάντεν

Με την προσγείωση έξω από το συγκρότημα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Ο Ο’ Νιλ ήταν από τους πρώτους που ανέβηκαν τις σκάλες μαζί με άλλους κομάντο, αναζητώντας τον μπιν Λάντεν στα δωμάτια. Όταν έσπασαν μια πόρτα, σάρωσε τον χώρο με τη διόπτρα και διέκρινε μια γνώριμη φιγούρα.

«Αντίκρισα τον μπιν Λάντεν. Έμοιαζε ταραγμένος και ήταν πολύ πιο ψηλός απ’ ότι περίμενα. Τον πυροβόλησα δύο φορές στο μέτωπο. Μπαμ! Μπαμ! Σωριάστηκε στο πάτωμα μπροστά στο κρεβάτι κι έριξα άλλη μια. Μπαμ! Ήταν σωριασμένος, ακίνητος με την γλώσσα έξω…».

Παρότι το μισό κεφάλι του αρχηγού της Αλ Κάιντα είχε καταστραφεί, η περιγραφή της «Φώκιας» για τη στιγμή της εκτέλεσης άργησε χρόνια να δημοσιοποιηθεί. Εκείνο το ξημέρωμα της 2ας Μαΐου 2011, ο Ο’ Νιλ απέκτησε το προσωνύμιο «The Shooter» – αν και, όπως ανέφερε αργότερα, απλώς εκτελούσε το καθήκον του, ενώ και άλλοι διεκδίκησαν τον ίδιο τίτλο.

Δύο χρόνια μετά, μιλώντας στο Esquire, παραδέχθηκε: «αναρωτήθηκα τελικά αν αυτό που μόλις είχα κάνει ήταν η καλύτερη ή η χειρότερη πράξη της ζωής μου». Αν και τα ονόματα των μελών της αποστολής έπρεπε να μείνουν απόρρητα, η παγκόσμια δημοσιότητα που προκάλεσε η επιχείρηση οδήγησε σύντομα σε αποκαλύψεις.

Οι αντιδράσεις από την εξουδετέρωση του τρομοκράτη

Ο κομάντο Ματ Μπισονέτ ισχυρίστηκε ότι εκείνος πυροβόλησε τον μπιν Λάντεν, φτάνοντας στο σημείο να εκδώσει βιβλίο, προκαλώντας αντιδράσεις από τους ανωτέρους του. Ο Ο’ Νιλ, αντίθετα, διατήρησε την ανωνυμία του για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι που το 2014 αποκάλυψε ο ίδιος την ταυτότητά του σε ντοκιμαντέρ.

Ξαφνικά, έγινε γνωστός ως ο άνδρας που μπήκε πρώτος στο δωμάτιο και εκτέλεσε τον αρχηγό της Αλ Κάιντα με τρεις σφαίρες. Μέχρι τότε, είχε μιλήσει μόνο ανώνυμα, μεταξύ άλλων στον δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνστιν για λογαριασμό του Esquire.

Η συνέντευξη αυτή δεν ήρθε εύκολα. Ο Μπρόνστιν χρειάστηκε να επιμείνει, συναντώντας τον πολλές φορές, μέχρι που ο Ο’ Νιλ τον κάλεσε στο σπίτι του. Μέσα από μια σταδιακή προσέγγιση, ο «εκτελεστής» άρχισε να ανοίγεται, μιλώντας για τις αγωνίες του, το επικείμενο διαζύγιο και την αβεβαιότητα της ζωής εκτός στρατού.

Μέχρι τη νύχτα που βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον μπιν Λάντεν, είχε ήδη συμμετάσχει σε πάνω από 12 ειδικές αποστολές και είχε αφαιρέσει τη ζωή σε περισσότερα από τριάντα άτομα. Ως μέλος της SEAL Team 6, ανήκε στην ελίτ των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

