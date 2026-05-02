Ο αμερικανικός στρατός προχωρά σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και ταυτόχρονα πρωτοποριακά βήματα των τελευταίων ετών στον τομέα της ψυχικής υγείας, εξετάζοντας τη χρήση ψυχεδελικών ουσιών όπως το MDMA ( ecstasy) για τη θεραπεία στρατιωτών που πάσχουν από μετατραυματικό στρες. Η πρωτοβουλία αυτή, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα ψυχικά τραύματα που προκύπτουν από τις εμπειρίες στο πεδίο της μάχης.

Στο πλαίσιο των νέων ερευνών, δύο κλινικές μελέτες αναμένεται να περιλάβουν 186 εν ενεργεία στρατιωτικούς μέσα στο επόμενο έτος. Οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε θεραπευτικές συνεδρίες με τη χρήση MDMA, πάντα υπό αυστηρά ελεγχόμενο ιατρικό περιβάλλον και με την παρουσία εξειδικευμένων θεραπευτών. Παράλληλα, προσωπικό τόσο από το Πεντάγωνο όσο και από το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων εκπαιδεύεται ήδη σε αυτές τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, προετοιμάζοντας την εφαρμογή τους σε ευρύτερη κλίμακα στο μέλλον.

Advertisement

Advertisement

Η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα ότι, υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η χορήγηση ψυχεδελικών ουσιών μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να προσεγγίσουν και να επεξεργαστούν τραυματικές μνήμες με μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Οι συνεδρίες συνοδεύονται από ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, με στόχο τη μείωση των συμπτωμάτων του μετατραυματικού στρες, όπως οι αναδρομές, το άγχος και οι διαταραχές ύπνου. Υποστηρικτές της μεθόδου εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καθοριστικά, όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των στρατιωτών, αλλά και για την ομαλότερη επανένταξή τους στην καθημερινότητα.

Ο Ρικ Ντόμπλιν, ιδρυτής της οργάνωσης MAPS που πρωτοστατεί στην έρευνα για τις ψυχεδελικές θεραπείες, έχει υποστηρίξει ότι η επεξεργασία του τραύματος αποτελεί θεραπευτικό όφελος ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή ιδιότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση του MDMA στο θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο που ενισχύει την εμπιστοσύνη και μειώνει την ψυχολογική άμυνα, επιτρέποντας βαθύτερη θεραπευτική εργασία.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν έχει μείνει χωρίς αντιδράσεις. Επιστήμονες και ειδικοί στον τομέα της ψυχικής υγείας εκφράζουν επιφυλάξεις για το πώς και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιες ουσίες, ιδιαίτερα σε στρατιωτικά πλαίσια. Ορισμένοι φοβούνται ότι η θεραπεία θα μπορούσε να μετατραπεί σε εργαλείο για την ταχύτερη επιστροφή των στρατιωτών στο πεδίο μάχης, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ανάρρωσή τους.

Πιο έντονες είναι οι ηθικές ανησυχίες που σχετίζονται με το ενδεχόμενο καταχρηστικής χρήσης της μεθόδου, είτε για ενίσχυση της ανθεκτικότητας είτε για βελτίωση της μαχητικής ικανότητας. Ειδικοί προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αλλοιώσει τον θεραπευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας και να δημιουργήσει νέα διλήμματα γύρω από τα όρια της ιατρικής παρέμβασης στον στρατό.

Οι χρηματοδοτήσεις για τις συγκεκριμένες μελέτες εγκρίθηκαν αρχικά επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, ενώ στη συνέχεια υπήρξε πολιτική στήριξη και από την επόμενη διοίκηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προωθεί την επιτάχυνση της έρευνας στις ψυχεδελικές θεραπείες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους βετεράνους και στην ψυχική τους αποκατάσταση.

Παράλληλα, αντίστοιχα πειραματικά προγράμματα εξετάζονται και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμό στρατιωτικών με ψυχικά τραύματα, όπως η Ουκρανία και το Ισραήλ. Η διεθνής διάσταση του ζητήματος δείχνει ότι η συζήτηση γύρω από τις ψυχεδελικές θεραπείες δεν περιορίζεται πλέον σε ερευνητικά εργαστήρια, αλλά επεκτείνεται σε στρατιωτικές και πολιτικές στρατηγικές.

Οι εξελίξεις αυτές φέρνουν στο προσκήνιο ένα νέο πεδίο ιατρικής έρευνας που κινείται ανάμεσα στην ελπίδα για αποτελεσματικότερη θεραπεία και στον προβληματισμό για τα ηθικά όρια της εφαρμογής του. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για το αν οι ψυχεδελικές θεραπείες θα αποτελέσουν μια επαναστατική λύση ή ένα πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων.

Με πληροφορίες από τον Guardian