Νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου υπέβαλε το Ιράν, μέσω της διαμεσολάβησης του Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε το πρακτορείο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Advertisement

Advertisement

Η πρωτοβουλία της Τεχεράνης κατατέθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν να έχουν «κολλήσει», χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς μια συνολική συμφωνία.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου, ωστόσο οι επαφές συνεχίζονται με στόχο μια πιο σταθερή και μόνιμη διευθέτηση που θα εξασφαλίσει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, Γκολμαχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ, δήλωσε ότι η χώρα παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας όμως κάθε πολιτική που θα «επιβληθεί» μέσω απειλών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν απέφυγε ποτέ τις διαπραγματεύσεις αλλά δεν θα δεχθούμε βεβαίως να μας επιβάλει κάποιος» μια πολιτική, σημείωσε ο Ετζεΐ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας Mizan Online.

«Δεν εγκρίνουμε με κανέναν τρόπο τον πόλεμο, δεν θέλουμε τον πόλεμο, δεν θέλουμε να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Ο Ετζεΐ υπογράμμισε επίσης πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του».