Αρνητική δείχνει να παραμένει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ενδεχόμενο να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις του, μετά την επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Μάλιστα, ο ίδιος αστειεύτηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η άρνησή του σχετίζεται με το γεγονός ότι το αλεξίσφαιρο γιλέκο θα τον κάνει να φαίνεται πιο βαρύς.

«Δεν ξέρω αν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς» απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Τις προηγούμενες ημέρες, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι βρίσκονται «σε εξέλιξη συζητήσεις» σε ανώτατο επίπεδο σχετικά με το ενδεχόμενο «ο πρόεδρος Τραμπ να χρειαστεί να αρχίσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις».

«Με έχουν ρωτήσει. Μάλλον είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει κανείς. Από τη μια δεν θες να το κάνεις γιατί είναι σαν να υποχωρείς μπροστά στο κακό. Οπότε δεν ξέρω. Ωστόσο με έχουν ρωτήσει», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών αποτελεί την τρίτη απόπειρα σε βάρος του Τραμπ μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, με πιο σοβαρή εκείνη του 2024, όταν τραυματίστηκε στο αυτί από πυροβολισμούς ενόπλου κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια.