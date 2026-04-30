Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απηύθυνε την Πέμπτη, που ήταν και η Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι ένα «νέο κεφάλαιο» για τον Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ διαμορφώνεται εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου και ότι η Τεχεράνη θα διασφαλίσει την περιοχή του Κόλπου και θα θέσει τέλος στις «παραβιάσεις της θαλάσσιας οδού από τον εχθρό».

Στο γραπτό μήνυμά του, το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Μοτζτάμπα δήλωσε ότι η περιοχή του Κόλπου θα έχει ένα «λαμπρό μέλλον» χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ.

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι η νέα διαχείριση του Στενού του Ορμούζ θα φέρει ηρεμία, πρόοδο και οικονομικά οφέλη σε όλες τις χώρες του Κόλπου.

«Ενενήντα εκατομμύρια περήφανοι και έντιμοι Ιρανοί, εντός και εκτός της χώρας, θεωρούν όλες τις ταυτοτικές, πνευματικές, ανθρώπινες, επιστημονικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές δυνατότητες του Ιράν —από τη νανοτεχνολογία και τη βιοτεχνολογία έως τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες— ως εθνικά περιουσιακά στοιχεία και θα τις προστατεύσουν όπως προστατεύουν τα ύδατα, τη γη και τον εναέριο χώρο της χώρας», έγραψε ο Χαμενεΐ στο μήνυμά του, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση του να μην εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα και την ανάπτυξη πυραύλων.

Marking ‘National Persian Gulf Day’, Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei declares the region’s future will be “without America” and says the US has no place in the Gulf.



Al Jazeera’s @ResulSerdarAtas reports. pic.twitter.com/fVEe8HdXNE — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 30, 2026

Σκληραίνοντας τη στάση του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν πρόσθεσε ότι το μόνο μέρος όπου ανήκουν οι Αμερικανοί στον Περσικό Κόλπο είναι «στο βάθος των νερών του».

«Οι ξένοι που έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να ενεργήσουν με απληστία και κακία δεν έχουν θέση εκεί — εκτός από τον βυθό των νερών του», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

«Με τη βοήθεια και τη δύναμη του Θεού, το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική, ένα μέλλον που θα υπηρετεί την πρόοδο, την άνεση και την ευημερία του λαού του», πρόσθεσε.

«Ο Περσικός Κόλπος δεν είναι πεδίο επιβολής ξένων βουλήσεων», δηλώνει ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε επίσης ένα μήνυμα με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου, αναφέροντας ότι ο Περσικός Κόλπος δεν είναι πεδίο επιβολής ξένων βουλήσεων. Πρόσθεσε επίσης ότι το Στενό του Ορμούζ αποτελεί σύμβολο εθνικής κυριαρχίας και ότι το Ιράν είναι ο θεματοφύλακας της ασφάλειας του Περσικού Κόλπου και του Στενού του Ορμούζ.

Οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ακόμη και αν είναι περιορισμένη, θα σηματοδοτήσει την έναρξη «μακρών και οδυνηρών επιθέσεων» εναντίον των αμερικανικών θέσεων στην περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Φρουράς της Επανάστασης όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», πρόσθεσε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης, Ματζίντ Μουσάβι, σύμφωνα με το Student News Network.

Απαντούσε σε μια αναφορά του Axios που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για μια «σύντομη και ισχυρή» σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν.