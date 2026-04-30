Ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σχετικά με τα νέα σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση στο Ιράν σήμερα από τον Διοικητή της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίληισαν στο Axios.

Η ενημέρωση σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων είτε για να προσπαθήσει να τερματίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να καταφέρει ένα τελειωτικό χτύπημα πριν τερματίσει τον πόλεμο.

Advertisement

Advertisement

Η CENTCOM έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν – που πιθανώς περιλαμβάνει στους στόχους τις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται πως μπορεί να πιστεί το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα θέματα που έχουν να κάνουν με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ένα άλλο σχέδιο που αναμένεται να κοινοποιηθεί στον Τραμπ επικεντρώνεται στην κατάληψη μέρους του Στενού του Ορμούζ για να το ανοίξει ξανά την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε μια πηγή.

Μια άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί και στο παρελθόν και μπορεί να εξεταστεί ξανά είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την ασφάλεια του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

Σημειώνεγται πως Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς» και δύο πηγές δήλωσαν ότι ο Τραμπ βλέπει επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως την κύρια πηγή μόχλευσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί.

Οι στρατιωτικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ εξετάζουν επίσης την πιθανότητα το Ιράν να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή σε αντίποινα για τον αποκλεισμό.