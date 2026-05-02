Πέντε μαθητές γυμνασίου στο Μισισίπι των ΗΠΑ αποθεώνονται ως ήρωες, καθώς κατάφεραν να αποτρέψουν πιθανό δυστύχημα όταν η οδηγός του σχολικού λεωφορείου τους έχασε τις αισθήσεις της λόγω ιατρικού επεισοδίου εν κινήσει.

Η οδηγός υπέστη κρίση άσθματος και κατέρρευσε την ώρα που μετέφερε μαθητές στην καθιερωμένη διαδρομή της, με αποτέλεσμα το όχημα να βρεθεί εκτός ελέγχου, όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι μαθητές και οι αρχές.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σχολικού λεωφορείου που έδωσε στη δημοσιότητα η σχολική περιφέρεια, φαίνονται πέντε μαθητές του Hancock Middle School να συνεργάζονται για να ακινητοποιήσουν το όχημα και να βοηθήσουν την οδηγό.

"I saw that the bus was veering off to the side, then I grabbed the wheel."



Ενας μαθητής ανέφερε ότι όταν είδε το λεωφορείο να γέρνει προς τα πλάγια, άρπαξε το τιμόνι για να το κρατήσει υπό έλεγχο. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος, μαθητής έκτης τάξης, πάτησε το φρένο, περιγράφοντας ότι το όχημα είχε αρχίσει να κυλά και να επιταχύνει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να εκτιναχθεί προς το παρμπρίζ.

Μία μαθήτρια κάλεσε το 911 για βοήθεια, ενώ μία άλλη έδωσε στη δασκάλα το φάρμακό της, αναγνωρίζοντας ότι το χρειαζόταν άμεσα. Οι μαθητές συνεργάστηκαν μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και προσπάθησαν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους στο λεωφορείο.

Η οδηγός ευχαρίστησε προσωπικά έναν έναν τους μαθητές την επόμενη μέρα, λέγοντας ότι της έσωσαν τη ζωή.

(Με πληροφορίες από ABC)