Η επόμενη ημέρα του πολέμου του Ντόναλτ Τραμπ στο Ιράν, θα αφήσει τις ΗΠΑ με μια τεράστια «μαύρη τρύπα» πολλών δισ δολαρίων στον προϋπολογισμό τους καθώς το στρατιωτικό κόστος καταγράφει απώλειες που δεν είχαν προβλεφθεί.

Έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου στις 12 Μαΐου, προειδοποιεί ότι το οικονομικό κόστος του πολέμου έχει αυξηθεί δραματικά, φτάνοντας πλέον τα 29 δισ. δολάρια. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι μόλις 2 εβδομάδες νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν στα 25 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση του Κογκρέσου, που ποτέ δεν έδωσε το πράσινο φως για τον πόλεμο στο Ιράν, τα περισσότερα κονδύλια αφορούν την αντικατάσταση πυρομαχικών, την αποκατάσταση ζημιών σε εξοπλισμό και τη διατήρηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Οι στρατιωτικές απώλειες

Η έκθεση αναφέρει ότι συνολικά 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ μόνο από «φίλια πυρά» χάθηκαν τρία μαχητικά αεροσκάφη συνολικής αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 32 αεροσκάφη, ανάμεσά τους και τέσσερα μαχητικά F-15E Strike Eagle, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, όπως και 24 drones MQ-9 Reaper, τα οποία κοστολογούνται περίπου 30 εκατ. δολάρια το καθένα.

Τα τρία από αυτά καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ σε περιστατικό λανθασμένης αναγνώρισης στόχου την 1η Μαρτίου, ενώ ένα ακόμη καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις στις 3 Απριλίου.

Η κατάρριψη εκείνη οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης των δύο μελών του πληρώματος, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δύο αεροσκάφη MC-130J Commando II, ειδικά διαμορφωμένα για μυστικές αποστολές, καταστράφηκαν επί ιρανικού εδάφους όταν κρίθηκε αδύνατη η απογείωσή τους.

Παράλληλα, ένα αεροσκάφος υποστήριξης A-10 Warthog καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, ενώ ελικόπτερο HH-60W Jolly Green II υπέστη ζημιές από πυρά ελαφρού οπλισμού κατά τη διάρκεια αποστολής έρευνας και διάσωσης.

Αμερικανικά μέσα υποστηρίζουν ότι μέσα στις απώλειες είναι και 4 ελικοπτέρων ειδικών επιχειρήσεων Little Bird, τα οποία δεν αναφέρονται στην επίσημη καταγραφή του Κογκρέσου.

Δέκα ακόμη αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή», με 6 από αυτά να βρίσκονταν στο έδαφος της βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία όταν σημειώθηκε ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.

Μεταξύ των αεροσκαφών που επλήγησαν ήταν και ένα E-3 Sentry AWACS, από τα πλέον πολύτιμα αεροσκάφη επιτήρησης της αμερικανικής αεροπορίας, το οποίο φέρεται να βρισκόταν σε αφύλακτο σημείο της βάσης.

Τέλος, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο Ιράκ στις 12 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα έξι μέλη του πληρώματος.

Σκληρή σύγκρουση Τραμπ – Νετανιάχου

Κι ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξαπατήθηκε από τον ισραηλινό πρωπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου ο οποίος υποσχέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο «περίπατο στο Ιράν», οι σχέσεις των δύο «στενών φίλων» φαίνεται να έχουν διαταρραχθεί για τον τερματισμό της σύγκρουσης, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιστοτόπου Axios και της εφημερίδας Wall Street Journal, διαφώνησαν κυρίως για την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τον Τραμπ να κλείνει τη συζήτηση λέγοντας ότι ο Νετανιάχου «θα κάνει ότι θέλω εγώ».