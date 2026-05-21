Οδηγός στο Τέξας των ΗΠΑ κατηγορείται ότι έριξε εσκεμμένα το Tesla Cybertruck του σε λίμνη προκειμένου να δοκιμάσει τη λειτουργία «wade mode», με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί και να γεμίσει νερά.

Το περιστατικό συνέβη στη λίμνη του Grapevine, όπου η αστυνομία κλήθηκε την περασμένη Δευτέρα (18/5) για επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος που είχε εγκαταλειφθεί κοντά στην ακτή. Σύμφωνα με τις αρχές, στο όχημα επέβαιναν ο οδηγός και συνεπιβάτες, οι οποίοι το εγκατέλειψαν όταν αυτό άρχισε να βυθίζεται. Η λειτουργία «wade mode» του Cybertruck επιτρέπει θεωρητικά κίνηση σε ρηχά νερά έως 81,5 εκατοστά, όμως στην προκειμένη περίπτωση το όχημα υπέστη πλήρη ακινητοποίηση.

A Texas man is facing charges after driving a Tesla Cybertruck into a lake to test the vehicle’s “Wade Mode” feature, according to police. https://t.co/0VNFUms6Km pic.twitter.com/HVWmwfBAH7 — ABC News (@ABC) May 20, 2026

Ο οδηγός συνελήφθη με κατηγορίες για οδήγηση σε απαγορευμένη υδάτινη ζώνη και παραβιάσεις κανόνων ασφάλειας, ενώ οι αρχές υπογράμμισαν ότι η χρήση οχημάτων σε λίμνες και ποτάμια ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους επιβάτες όσο και για το περιβάλλον.

Στην επιχείρηση συμμετείχε η πυροσβεστική υπηρεσία του Grapevine με ειδική ομάδα διάσωσης στο νερό, η οποία βοήθησε στην ανάσυρση του οχήματος από τη νότια πλευρά της λίμνης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι, αν και ορισμένα οχήματα διαθέτουν δυνατότητα κίνησης σε ρηχά νερά, αυτό δεν σημαίνει ότι η χρήση τους είναι ασφαλής ή νόμιμη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας σημείωσε ότι δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση η εσκεμμένη οδήγηση μέσα σε υδάτινες εκτάσεις, ακόμη και όταν το όχημα διαθέτει σχετική τεχνολογία. Οι έρευνες συνεχίζονται για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την ευθύνη του οδηγού.