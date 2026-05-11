Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών καθώς οι αρχές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο γύρω από το πώς βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε επιβιβαστεί στο όχημα του συζύγου της μαζί με τα παιδιά τους. Τα ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο, ο σπασμένος προφυλακτήρας και οι αντιφατικές περιγραφές περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Σημειώνεται πως 30χρονος σύζυγος της 28χρονης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας ενώ υπάρχουν και κάποιες αναφορές πως στο παρελθόν υπήρξαν περιστατικά ενδοοικογενειακή βίας.

Η κοπέλα, μόλις πριν από τρεις μήνες έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί της. Το απόγευμα του Σαββάτου επιβιβάστηκε στην κλούβα του 30χρονου συζύγου της μαζί με το βρέφος τους και δύο ακόμα από τα παιδιά τους, προκειμένου να μεταβούν από την Παντάνασσα, όπου διαμένουν, στο Ηράκλειο, όπου ο ίδιος διατηρεί κατάστημα εστίασης.

Είκοσι λεπτά αργότερα, όπως γράφει το Cretalive η νεαρή μητέρα εντοπίζεται αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από την κατοικία τους. Στο σημείο έχει ήδη συγκεντρωθεί κόσμος, διερχόμενος οδηγός έχει ειδοποιήσει την Αστυνομία, ενώ ο 30χρονος τηλεφωνεί αναστατωμένος στην πεθερά του για να την ενημερώσει ότι η 28χρονη έχει τραυματιστεί. Πού και πώς, ωστόσο, δεν ξεκαθαρίστηκε στην επικοινωνία τους. Η μητέρα της 28χρονης φεύγει άρον-άρον μαζί με τον γιο της για να τους εντοπίσουν και να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο ερώτημα: τι συνέβη στην 28χρονη μητέρα που βρέθηκε εκτός οχήματος, πεσμένη στο έδαφος, μέσα σε χόρτα και αγκάθια; Προκλήθηκε κάποιο τροχαίο; Την παρέσυρε διερχόμενο όχημα; Βρέθηκε εν κινήσει εκτός αυτοκινήτου;

Η υπόθεση καλύπτεται μέχρι στιγμής από πυκνό μυστήριο, καθώς στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας-πρόκειται για περιοχή με χωράφια-ενώ η ίδια η 28χρονη δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε τα μάτια της δεν μπορεί να ανοίξει. Πριν «βυθιστεί» ξανά, φέρεται να ψέλλισε ελάχιστες λέξεις, σαν να θυμόταν ότι την χτύπησε αυτοκίνητο.

Τι ισχυρίζεται ο 30χρονος σύζύγος

Την ίδια ώρα, ο 30χρονος, ο οποίος κρατείται μέχρι την απολογία του, επιμένει ότι η σύζυγός του βρέθηκε στο οδόστρωμα εν κινήσει, αποδίδοντας το περιστατικό σε πιθανό πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού ή στο ενδεχόμενο να μην είχε κλείσει σωστά.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που περιπλέκουν την υπόθεση.

Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν τόσο στη χειρολαβή του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος- και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα. Παράλληλα, απορίες προκαλεί και η κατάσταση του προφυλακτήρα. Το όχημα έφυγε από το σπίτι χωρίς ζημιές και περίπου είκοσι λεπτά αργότερα ο προφυλακτήρας είχε σπάσει και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της κλούβας.

Πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της 28χρονης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι το πουκάμισο που φορούσε ήταν σκισμένο από τα αγκάθια και ότι η ίδια έμοιαζε σαν να είχε συρθεί. Μεταφέρθηκε επίσης πληροφορία ότι εντοπίστηκε αίμα και στο κουβερτάκι του βρέφους, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει διασταυρωθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα είχε τοποθετήσει το καλάθι με το μωρό μπροστά, ανάμεσα στην ίδια και στον σύζυγό της, ενώ τα δύο μεγαλύτερα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Η μαρτυρία της κόρης και τα επικρατέστερα σενάρια

Το Cretalive.gr αναφέρει ακόμα ότι το ένα από τα δύο παιδιά, το κορίτσι, φέρεται να περιέγραψε στον μεγαλύτερο αδερφό του- ο οποίος δεν βρισκόταν στο όχημα -μία ιδιαίτερα χαρακτηριστική σκηνή. Οι αρμόδιοι αναμένεται να αξιολογήσουν αν το παιδί θα πρέπει να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο, ώστε να περιγράψει τι ακριβώς αντιλήφθηκε.

Η οικογένεια της 28χρονης, η οποία διαγνώστηκε με διαβήτη σε ηλικία 15 ετών, αγωνιά για την κατάσταση της υγείας της, ζητώντας παράλληλα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να υπάρξει η ανάλογη ποινική αντιμετώπιση, εφόσον προκύψει ότι ο 30χρονος ευθύνεται για όσα συνέβησαν.

Οι βασικές εκδοχές που εξετάζουν οι Αρχές είναι:

να σημειώθηκε τροχαίο και ο 30χρονος, λόγω της κατάστασής του, να μην μπορεί να περιγράψει με σαφήνεια τι συνέβη

να υπήρξε καβγάς και η 28χρονη να βρέθηκε εκτός οχήματος

ή να υπήρξε εσκεμμένη παράσυρση με το αυτοκίνητο

Υπενθυμίζεται ότι στον 30χρονο έγινε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε θετικός, ενώ έχει ληφθεί και δείγμα αίματος για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ η πόρτα και συνολικά το αυτοκίνητο θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.

