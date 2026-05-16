Ανάμεσα στον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, σε ένα δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, καθόταν μια γυναίκα που ελάχιστοι στη Δύση γνωρίζουν, αλλά της οποίας η δουλειά βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Ζου Τσουνφάι είναι η ιδρύτρια της Lens Technology, μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στην κατασκευή γυάλινων οθονών αφής και εξαρτημάτων για smartphones και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Από μια μικρή σχεδόν οικογενειακή επιχείρηση, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν τεχνολογικό κολοσσό με αποτίμηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η προσωπική της περιουσία εκτιμάται πλέον περίπου στα 16 δισ. δολάρια.

Η ιστορία της Ζου Τσουνφάι θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα του λεγόμενου “κινεζικού ονείρου”. Γεννημένη το 1970 σε ένα φτωχό αγροτικό χωριό της κεντρικής Κίνας, μεγάλωσε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, σε μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά που πάλευε καθημερινά για επιβίωση. Από μικρή ηλικία βοηθούσε στην εκτροφή ζώων και σε χειρωνακτικές εργασίες, προκειμένου να στηρίξει το νοικοκυριό.

Η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από τραγωδίες, καθώς έχασε τη μητέρα της όταν ήταν μόλις πέντε ετών, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα, χάνοντας εν μέρει την όρασή του και ένα δάχτυλο. Αυτές οι εμπειρίες, σύμφωνα με αναφορές για τη ζωή της, διαμόρφωσαν την αποφασιστικότητά της να ξεφύγει από τη φτώχεια.

Στα 15 της εγκατέλειψε το σχολείο και μετανάστευσε στη Σεντζέν αναζητώντας εργασία. Ξεκίνησε από τις πιο χαμηλές θέσεις, εργαζόμενη ως φύλακας σε εργοτάξια και σε εργοστάσιο γυαλιού. Οι συνθήκες ήταν εξαντλητικές, με εργασία από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, όμως η ίδια συνέχισε να μαθαίνει τη δουλειά, ανεβαίνοντας σταδιακά στην ιεραρχία.

Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε υπεύθυνη εργαστηρίου και αργότερα σε διευθύντρια εργοστασίου, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη βιομηχανία γυαλιού και ηλεκτρονικών υλικών. Παράλληλα, στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο της, σπούδαζε λογιστικά και βασικές γνώσεις υπολογιστών, χτίζοντας σταδιακά το υπόβαθρο για το επόμενο μεγάλο της βήμα.

Το 2003, με περίπου 3.000 δολάρια αποταμιεύσεις και τη βοήθεια συγγενών, ίδρυσε τη Lens Technology. Η αρχή ήταν δύσκολη, καθώς η εταιρεία βρέθηκε κοντά στη χρεοκοπία όταν ένας βασικός συνεργάτης αποχώρησε. Η ανατροπή ήρθε όταν η Motorola της ανέθεσε την παραγωγή ειδικού ανθεκτικού γυαλιού, ικανού να αντέχει πτώσεις από ύψος χωρίς να θρυμματίζεται.

Η επιτυχία αυτής της συνεργασίας άνοιξε τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερα συμβόλαια. Από το 2007 η Lens Technology έγινε ένας από τους βασικούς προμηθευτές της Apple για τις οθόνες του iPhone, συμμετέχοντας στην αλυσίδα παραγωγής ενός από τα πιο επιδραστικά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας.

Με την πάροδο των ετών, η εταιρεία επεκτάθηκε σε συνεργασίες με κολοσσούς όπως η Samsung, η Huawei, η Xiaomi και η Oppo, ενώ εισήλθε δυναμικά και στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, συνεργαζόμενη με εταιρείες όπως η Tesla, η BYD, η Mercedes και η BMW.

Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη, η πορεία της δεν ήταν χωρίς προκλήσεις, καθώς η εξάρτηση από την Apple δημιούργησε διακυμάνσεις στα κέρδη όταν η αγορά των iPhone επιβραδύνθηκε. Ωστόσο, η διαφοροποίηση των συνεργασιών βοήθησε την εταιρεία να σταθεροποιήσει τη θέση της.

Σήμερα, η Lens Technology αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στον τομέα της τεχνολογίας υλικών, με έσοδα που αγγίζουν τα δεκάδες δισεκατομμύρια γιουάν, ενώ η Ζου Τσουνφάι συγκαταλέγεται στις πιο ισχυρές αυτοδημιούργητες επιχειρηματίες της Ασίας, παραμένοντας όμως σχετικά άγνωστη στο ευρύ δυτικό κοινό.

