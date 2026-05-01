Η δίκη της OpenAI με τον Έλον Μασκ έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερη ένταση, καθώς ο ίδιος πέρασε μεγάλο μέρος των τριών πρώτων ημερών στο εδώλιο, εξαπολύοντας κατηγορίες ότι η εταιρεία και τα κορυφαία στελέχη της τον παραπλάνησαν ώστε να συμβάλει οικονομικά στην ίδρυσή της. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η αρχική εικόνα που του παρουσιάστηκε αφορούσε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, στη συνέχεια αλλοιώθηκε.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται μόνο στην OpenAI, καθώς ο Μασκ στρέφεται και κατά πρώην συνεργατών του που πλέον βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Μεταξύ αυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος Σαμ Άλτμαν και ο πρόεδρος Γκρεγκ Μπρόκμαν, τους οποίους κατηγορεί ότι πλούτισαν από τη μεταστροφή της εταιρείας προς το κέρδος, απομακρυνόμενοι από τον αρχικό της σκοπό. Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η Microsoft, την οποία ο Μασκ θεωρεί στενό συνεργάτη της OpenAI και μέρος ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου, η ένταση ήταν συνεχής, με τον Μασκ να συγκρούεται επανειλημμένα με τον δικηγόρο της OpenAI, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να τον παραπλανήσει μέσω των ερωτήσεών του. Ο δικαστής παρενέβη αρκετές φορές, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει εντός ορίων και ζητώντας από τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφύγουν υπερβολικές τοποθετήσεις, ειδικά αναφορικά με τις υπαρξιακές ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η πλευρά της OpenAI και της Microsoft υποστηρίζει ότι ο Μασκ είχε από νωρίς γνώση της κατεύθυνσης που θα μπορούσε να πάρει η εταιρεία και ότι ο ίδιος είχε συμφωνήσει με την πιθανότητα δημιουργίας κερδοσκοπικού σκέλους. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι η αγωγή κατατέθηκε κυρίως επειδή ο Μασκ δεν κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας και πλέον επιχειρεί να υπονομεύσει έναν ανταγωνιστή του.

Καθοριστικό σημείο της διαμάχης αποτελεί η αποχώρηση του Μασκ από το διοικητικό συμβούλιο το 2018. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι παραιτήθηκε για να επικεντρωθεί στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του, όπως η SpaceX και η Tesla, ενώ η αντίθετη πλευρά ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε επειδή του απαγορεύτηκε να ελέγχει μονομερώς την πορεία της εταιρείας. Μετά την αποχώρησή του, σύμφωνα με την κατηγορία, ξεκίνησε μια περίοδος αντιπαράθεσης με την OpenAI, η οποία εντάθηκε ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία της δικής του εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, της xAI.

Κατά την εξέταση των γεγονότων, αναδείχθηκαν και παλαιότερα μηνύματα και email που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Σε αυτά φαίνεται ότι η OpenAI είχε ήδη από το 2018 ξεκινήσει επαφές με τη Microsoft για σημαντική χρηματοδότηση, ενώ ο Μασκ φέρεται να μην απάντησε σε σχετικά μηνύματα. Η υπεράσπιση τόνισε ότι ο ίδιος δεν είχε μελετήσει πλήρως τα έγγραφα που αφορούσαν τις μελλοντικές οικονομικές δομές της εταιρείας, κάτι που ο Μασκ παραδέχθηκε λέγοντας ότι δεν είχε εστιάσει στις λεπτομέρειες.

Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται το ερώτημα αν η OpenAI παραβίασε την αρχική της αποστολή μετατρεπόμενη σε κερδοσκοπικό οργανισμό, παραπλανώντας τους αρχικούς χρηματοδότες της. Ο Μασκ υποστηρίζει ότι η δική του συνεισφορά ύψους περίπου 38 εκατομμυρίων δολαρίων έγινε με την πεποίθηση ότι επρόκειτο για έναν οργανισμό κοινωφελούς χαρακτήρα, ενώ η εταιρεία απαντά ότι οι αλλαγές στη δομή ήταν γνωστές και σταδιακές.

Παράλληλα, αναδείχθηκε και ο ευρύτερος ανταγωνισμός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, με αναφορές στην Google και το DeepMind, το οποίο θεωρείται από τον Μασκ βασικός παράγοντας πίεσης στην ανάπτυξη της OpenAI. Ο ίδιος είχε εκφράσει ήδη από το 2016 ανησυχίες για την ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας και είχε τονίσει την ανάγκη ύπαρξης ενός αντίβαρου στην Google μέσω ενός ανοιχτού, μη κερδοσκοπικού μοντέλου.

Η δικαστική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Μασκ και του δικηγόρου της OpenAI, με τον πρώτο να κατηγορεί τη γραμμή της εξέτασης ως προσπάθεια παγίδευσής του. Ο δικαστής παρενέβη επανειλημμένα για να περιορίσει την ένταση, ενώ σε κάποια στιγμή παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του Μασκ ήταν δύσκολη, αν και η υπόθεση πρέπει να παραμείνει εστιασμένη στα πραγματικά νομικά ζητήματα και όχι σε προσωπικές συγκρούσεις ή θεωρίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δίκη συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών, αλλά και το ευρύτερο νομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.