Ακριβά πληρώνει η ανθρωπότητα τη μανία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τις χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που χάνονται ή καταστρέφονται, η κρίση πετρελαίου και φυσικού αερίου θα στοιχίσει στην παγκόσμια οικονομία έως και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε πρόσθετο κόστος.

Σύμφωνα με τον Guardian, ακόμα κι αν το Στενό του Ορμούζ επιστρέψει γρήγορα στην κανονική λειτουργία, το βάρος των αυξημένων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου θα φτάσει περίπου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Εάν όμως συνεχιστεί η διακοπή του εφοδιασμού, το οικονομικό πλήγμα για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια,σύμφφωνα με τα ίδια στοιχεία, χωρίς να υπολογίζεται το παγκόσμιο κόστος του υψηλού πληθωρισμού, κυρίως σε λιπάσματα και τρόφιμα και τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, στους απόλυτα κερδισμένους είναι οι εταιρείες πετρελαίου που αποκομίζουν θεαματικά κέρδη από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Επιβολή φόρων στα υπερκέρδη

Η Anne Jellema, διευθύνουσα σύμβουλος της 350.org, δήλωσε ότι τις «επόμενες ημέρες, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες θα αναφέρουν αστρονομικά κέρδη πρώτου τριμήνου, πολλά από τα οποία θα προέλθουν από έναν πόλεμο που έχει ήδη σκοτώσει χιλιάδες και έχει οδηγήσει σε φτώχεια εκατομμύρια. Ακόμα κι αν το στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά αύριο, ένα τεράστιο χρηματικό ποσό θα συνεχίσει να ρέει στα ταμεία πετρελαίου εις βάρος των απλών ανθρώπων που ήδη αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα».

Η 350.org ζήτησε την άμεση επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των εταιρειών προκειμένου να δωθούν στους πολίτες για κοινωνική προστασία και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι φθηνότερες, καθαρότερες και πιο αξιόπιστες από τις εναλλακτικές λύσεις ορυκτών καυσίμων.

Οι εκκλήσεις επαναλήφθηκαν στο πρώτο συνέδριο για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στη Σάντα Μάρτα της Κολομβίας, όπου περισσότερα από 50 έθνη, δεκάδες υποεθνικές κυβερνήσεις και χιλιάδες εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρωτοπορούν με τρόπους για να σπάσουν την εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον άνθρακα.