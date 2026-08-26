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Πτωτικά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι διπλωματικές εξελίξεις γύρω από την προσωρινή διευθέτηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ενισχύουν τις προσδοκίες για αποκατάσταση της σταθερότητας στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ειδικότερα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 86 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026, καταγράφοντας απώλειες για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η πτώση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις αναφορές ότι το Ιράν και το Ομάν συζήτησαν τη δημιουργία ενός «προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου» στα Στενά του Ορμούζ.

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Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικανικό αργό WTI, η τιμή του οποίου υποχωρεί στα 80 δολάρια το βαρέλι, συνεχίζοντας επίσης την πτωτική της πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν αναμένεται να συνεχιστούν, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν τη δημιουργία ενός μόνιμου θαλάσσιου διαδρόμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, οι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών, η διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και η παροχή ναυτιλιακών και υπηρεσιών ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν μετέβη στην Τεχεράνη, προκειμένου να στηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ το Κατάρ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις δικές του διαμεσολαβητικές προσπάθειες.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν δεχθεί πιέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς τα τελευταία μέτρα της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν αποδείχθηκαν ηπιότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις των αγορών. Ειδικότερα, οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε εμπορικούς εταίρους του Ιράν, εξέλιξη που περιόρισε τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.