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Αναγκαστική προσγείωση για έναν ασυνήθιστο λόγο έκανε αεροπλάνο της Αμερικανικής Frontier Airlines που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντένβερ προς το Ντιτρόιτ, όταν νερά εμφανίστηκαν στην καμπίνα των επιβατών.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο, λέγοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος και όλοι είναι ασφαλείς.

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Ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν ο νιπτήρας στην μπροστινή τουαλέτα του αεροσκάφους παρουσίασε διαρροή και μια μεάλη ποσότητα νερού άρχισε να διαχέεται στον χώρο, με συνέπεια να πλημμυρίσει η κύρια καμπίνα.

A Frontier Airlines flight made an emergency landing at Chicago O’Hare International Airport on Wednesday after a leaking bathroom sink caused water to flood part of the cabin. Flight 3566 was traveling from Denver to Detroit when the incident occurred. The plane landed safely, and no injuries were reported among passengers or crew, Frontier said. November 12, 2026

Ο πιλότος ενημέρωσε τους ελεγκτές ότι, λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που είχε διαρρεύσει, υπήρχαν ανησυχίες για πιθανή πρόκληση ζημιών στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους. Για τον λόγο αυτό ζήτησε και έλαβε άδεια να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ο’Χέαρ, στο Σικάγο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει το νερό να τρέχει από την μπροστινή τουαλέτα του αεροσκάφους, με τους επιβάτες να το κοιτούν σαστισμένοι.

Την κατάσταση έσωσε ένας επιβάτης υδραυλικός, ο οποίος ταξίδευε στη συγκεκριμένη πτήση και κατάφερε να διακόψει εγκαίρως την παροχή νερού με αποτέλσμα να μην υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες.