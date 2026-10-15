Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» αναμένεται σύντομα, με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που διαθέτουν ήδη βεβαίωση επιλεξιμότητας.

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως τις 36.000 ευρώ, καλύπτοντας ποσοστό έως και 95% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να επιλέγουν αξιόπιστους επαγγελματίες για τις εργασίες, αποφεύγοντας προσφορές που ενδέχεται να είναι υπερβολικές λόγω της επιδότησης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης του 60% της επιδότησης προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών.

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Πλησιάζει η έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η δεύτερη φάση της πλατφόρμας αναμένεται να ανοίξει σύντομα, σε συνεννόηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

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Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, έχουν εκδοθεί 94.000 προεγκρίσεις, εκ των οποίων οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες και οι 80.000 κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους.

Δικαιολογητικά

Στη δεύτερη φάση, οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μεταξύ των εγγράφων που θα χρειαστούν περιλαμβάνονται:

-Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

-Πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης.

-Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου ή πολύτεκνου.

-Πιστοποιητικά για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπου απαιτούνται.



Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών αποτελεί βασικό βήμα για την οριστικοποίηση της αίτησης και την προώθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης.

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Συμβουλές για τους ιδιοκτήτες

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ιδιοκτήτες κατά την επιλογή των επαγγελματιών που θα αναλάβουν τις εργασίες ανακαίνισης.

Όπως επισημαίνει ο πολιτικός μηχανικός Γιάννης Ρέντζος, είναι σημαντικό να αποφεύγονται υπερβολικές προσφορές που ενδέχεται να συνδέονται με την ύπαρξη του προγράμματος επιδότησης.

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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγχουν την αξιοπιστία των επαγγελματιών, την επαγγελματική τους παρουσία, την ύπαρξη ΑΦΜ και καταστήματος, καθώς και τις αξιολογήσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι συνεργάζονται με αξιόπιστες επιχειρήσεις.

Καταβολη επιδότησης

Η πρώτη δόση της επιδότησης, η οποία αντιστοιχεί στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

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Το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί με την αποπληρωμή των εργασιών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εργασιών εντός 18 μηνών.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

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Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ, με ανώτατο ποσό τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

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Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στους ιδιοκτήτες που θέλουν να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους.

Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην αναβάθμιση κατοικιών που παραμένουν κλειστές όσο και στη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ήδη.

Γαι τις κατοικίες που είναι ήδη σε χρήση

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Για τους ιδιοκτήτες ανοιχτών κατοικιών, η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους δικαιούχους που έχουν λάβει προέγκριση, καθώς θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν στην υποβολή των απαραίτητων εγγράφων και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.