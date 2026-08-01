Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στις 31 Αυγούστου ολοκληρώνονται τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ» και «Ανακαίνιση Κατοικίας», τα οποία παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» έχει εγκρίνει πάνω από 15.000 δάνεια για την αγορά πρώτης κατοικίας, απορροφώντας το 95% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» προσφέρει επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για επισκευές σε παλαιά ακίνητα, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα σε κλειστές κατοικίες, επιβάλλοντας δεσμεύσεις για μακροχρόνια ενοικίαση και απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης στους δικαιούχους της επιδότησης.

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Ο Αύγουστος εξελίσσεται στον πιο κρίσιμο μήνα της φετινής στεγαστικής πολιτικής, καθώς στις 31 Αυγούστου ολοκληρώνονται δύο από τα σημαντικότερα προγράμματα στήριξης της κατοικίας: το «Ανακαίνιση Κατοικίας» και το «Σπίτι μου ΙΙ». Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των πολιτών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με χιλιάδες αιτήσεις να έχουν ήδη εγκριθεί και τους διαθέσιμους πόρους να εξαντλούνται με ταχύ ρυθμό.

«Σπίτι μου ΙΙ»: 15.000 δάνεια και απορρόφηση 95%

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Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», που απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέα ζευγάρια για την αγορά πρώτης κατοικίας, έχει ήδη εγκρίνει περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια, συνολικής αξίας άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η απορρόφηση του προϋπολογισμού έχει φτάσει περίπου στο 95%, γεγονός που σημαίνει ότι τα διαθέσιμα κονδύλια ουσιαστικά εξαντλούνται πριν ακόμη λήξει η προθεσμία.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι το εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού. Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 50% άτοκα από το Δημόσιο και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης να είναι περίπου το μισό ενός συμβατικού στεγαστικού δανείου, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ακόμη ευνοϊκότερη μεταχείριση.

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Πάνω από 150.000 αιτήσεις

Εξίσου μεγάλη είναι η ανταπόκριση στο νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου είχαν υποβληθεί περισσότερες από 150.000 αιτήσεις, ενώ πάνω από 77.000 κατοικίες έχουν ήδη κριθεί επιλέξιμες.

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Πρόκειται για ένα διαφορετικό πρόγραμμα από τα γνωστά «Εξοικονομώ», καθώς δεν περιορίζεται μόνο σε ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά επιδοτεί ουσιαστικές εργασίες ανακαίνισης όπως:

• ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου,

• αντικατάσταση δαπέδων,

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• ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες,

• ελαιοχρωματισμούς,

• επισκευές και άλλες λειτουργικές παρεμβάσεις που καθιστούν ένα παλαιό σπίτι ξανά κατοικήσιμο.

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Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Η κρατική ενίσχυση μπορεί να φτάσει:

• έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία,

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• με ποσοστό επιδότησης από 70% έως και 95%,

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• ενώ καλύπτονται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και τεχνικούς ελέγχους.

Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και αυξάνεται για:

• τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες,

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• μονογονεϊκά νοικοκυριά,

• άτομα με αναπηρία,

• κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Ιδιαίτερη έμφαση στα «κλειστά» σπίτια

Η κυβέρνηση δίνει πλέον προτεραιότητα στις κατοικίες που παραμένουν κλειστές επί σειρά ετών, επιδιώκοντας να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση.

Για τα ακίνητα αυτά προβλέπονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις:

• υποχρεωτική μακροχρόνια ενοικίαση για πέντε χρόνια,

• σταθερό μίσθωμα για τα τρία πρώτα χρόνια,

• απαγόρευση χρήσης τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.

Παρά το υψηλό ποσοστό επιδότησης, μέχρι στιγμής μόνο περίπου ένα στα δέκα επιλέξιμα ακίνητα αφορά κλειστή κατοικία, γεγονός που δείχνει ότι αρκετοί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να διστάζουν να αναλάβουν τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, επιφάνειας έως 120 τ.μ., ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τ.μ.. Τα εισοδηματικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, ώστε να καλύπτονται χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Με τις προθεσμίες να εκπνέουν στο τέλος του μήνα, το ενδιαφέρον παραμένει έντονο. Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, ο Αύγουστος αποτελεί την τελευταία ευκαιρία είτε να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με ιδιαίτερα ευνοϊκή χρηματοδότηση είτε να ανακαινίσουν παλαιό ακίνητο με επιδότηση που μπορεί να καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κόστος των εργασιών.