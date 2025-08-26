Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) μεταμορφώνεται σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, με δεκάδες συνεργεία να εργάζονται αδιάκοπα σε δύο βάρδιες. Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εμβληματικές εγκαταστάσεις – από τις κολυμβητικές δεξαμενές μέχρι το ποδηλατοδρόμιο και τις μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα – σηματοδοτούν μια ριζική ανακαίνιση που φιλοδοξεί να επαναφέρει τη λάμψη και τη λειτουργικότητα του μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος της χώρας.

Συμφωνα με σχετική ενημέρωση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή:

Advertisement

Advertisement

«Ριζική ανακαίνιση – δεκάδες εργοτάξια στο Ολυμπιακό Συγκρότημα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Συγκρότημα, με δεκάδες εργοτάξια να λειτουργούν καθημερινά σε δύο βάρδιες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων.

Στις κολυμβητικές δεξαμενές συνεχίζονται οι παρεμβάσεις με καθαίρεση σαθρών επιφανειών σκυροδέματος, αποκατάσταση και ενίσχυση του οπλισμού, ριζική ανακατασκευή του καναλιού υπερχείλισης, καθώς και εκτεταμένες επισκευές σε πλακίδια και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο υλοποιείται η αποξήλωση του παλαιού χρώματος της στέγης Καλατράβα, ο καθαρισμός των υδρορροών, η συντήρηση μεταλλικών στοιχείων και η συνολική ανακατασκευή της αγωνιστικής πίστας. Παράλληλα, η τοποθέτηση εξειδικευμένων επιταχυνσιογράφων επιτρέπει την παρακολούθηση τάσεων και παραμορφώσεων στα μεταλλικά στοιχεία και τις καλωδιώσεις του στεγάστρου, εισάγοντας μια καινοτόμο μέθοδο διαρκούς τεχνικής εποπτείας.

Αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επαναβαφής εκτελούνται και στις μικρότερες μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα, ώστε να αποκατασταθεί η αρχιτεκτονική τους λάμψη.