Τα συνεργεία δεν προλαβαίνουν ούτε να σηκώσουν το τηλέφωνο. Η ζήτηση για ανακαινίσεις κατοικιών στην Αττική έχει εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα οι εργολάβοι να «τρέχουν» παράλληλα δύο και τρία έργα, ενώ οι προθεσμίες παραδίδονται συχνά «με το ρολόι». Από το Παγκράτι και τον Νέο Κόσμο έως τη Νέα Σμύρνη, το Μαρούσι και το Χαλάνδρι, οι πολυκατοικίες γεμίζουν σκαλωσιές και θόρυβο από μαστόρους που μεταμορφώνουν παλιά διαμερίσματα σε σύγχρονες κατοικίες προς ενοικίαση.

Το νέο κύμα ανακαινίσεων

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν για χρόνια τα σπίτια τους «κλειστά» λόγω παλαιότητας ή χαμηλής απόδοσης, επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά. Με τα ενοίκια σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη ζήτηση να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά, μια σωστά υπολογισμένη ανακαίνιση μπορεί να αποφέρει σταθερό και σημαντικό εισόδημα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τεχνικών εταιρειών, το κόστος ανακαίνισης κυμαίνεται σήμερα από 350 έως 800 ευρώ το τετραγωνικό, ανάλογα με την ποιότητα των υλικών και το εύρος των εργασιών.

Στα 350–450 €/τ.μ. περιλαμβάνονται οι βασικές εργασίες: αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, βάψιμο, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά.

Στα 600–800 €/τ.μ. εντάσσονται οι «ολικές» ανακαινίσεις, με θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, νέα δάπεδα, συστήματα ψύξης-θέρμανσης και smart αυτοματισμούς.

Για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ., μια πλήρης ανακαίνιση μπορεί να κοστίσει 25.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες το βλέπουν πλέον ως επένδυση και όχι ως έξοδο. Με τα σημερινά ενοίκια σε δημοφιλείς περιοχές να κυμαίνονται από 10 έως 15 ευρώ/τ.μ., η απόσβεση του κόστους μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 3 έως 5 χρόνια.

Αν κάποιος επενδύσει σωστά, μπορεί να έχει απόδοση 7% έως 10% ετησίως — κάτι που ελάχιστα άλλα περιουσιακά στοιχεία προσφέρουν σήμερα.

Ανακαινίζουν δεν χτίζουν

Η έλλειψη νέων οικοδομών και το υψηλό κόστος κατασκευής ωθούν την αγορά προς τα παλαιά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μεσιτών, πάνω από 250.000 κατοικίες παραμένουν κενές στην Αττική — πολλές σε καλή τοποθεσία αλλά σε μέτρια κατάσταση. Οι ιδιοκτήτες τους, βλέποντας ότι η ζήτηση για ενοικίαση και βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb, φοιτητική στέγη) παραμένει ισχυρή, στρέφονται στη ριζική ανακαίνιση ως λύση αναβίωσης του ακινήτου τους.

Πολλοί χρηματοδοτούν τις εργασίες με ίδια κεφάλαια, ενώ άλλοι επιλέγουν τραπεζικά δάνεια μικρής διάρκειας ή προκαταβολές από μελλοντικούς ενοικιαστές. Στην αγορά έχουν εμφανιστεί επίσης εταιρείες που αναλαμβάνουν το «πακέτο»: επένδυση, ανακαίνιση και διαχείριση ενοικίου με ποσοστό επί των εσόδων.

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης το 2026

Η κυβέρνηση ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ανακαινίσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2026, που θα στοχεύει όχι μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και στην επανάχρηση κλειστών κατοικιών.

Η επιδότηση, που θα μπορεί να φτάνει έως και το 80% του κόστους, αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στην αγορά και να κινητοποιήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες που σήμερα «περιμένουν» πριν ξεκινήσουν εργασίες. (Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΔΩ)

