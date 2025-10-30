Η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην αντιμεετώπιση της «στεγαστικής κρίσης», μέσα από την επισκευή παλαιών κατοικιών, με σημαντικές επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά κατοικίες ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών και θα δίνει δυνατότητα:

Ανακαίνισης της τάξεως του 60-80% της αξίας του ακινήτου.

Ενεργειακής αναβάθμισης της τάξεως του 20-30%.

Διευρυμένων εισοδηματικών κριτηρίων σε σχέση με το υφιστάμενο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Με όριο τετραγωνικών μέτρων για να αποκλειστούν πολύ μεγάλες κατοικίες.

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται μετά τον Φεβρουάριο του 2026, αφού θα έχει ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Ποιος είναι ο στόχος του νέου προγράμματος

Από τη μία πλευρά, επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φθοράς και του κτισμένου αποθέματος κατοικιών που παραμένουν «εκτός αγοράς». Από την άλλη, στοχεύει στην ενίσχυση της προσφοράς προσιτής κατοικίας, με την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση να λειτουργούν ως μοχλός κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Το μέτρο εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη στέγαση και μείωση των ενεργειακών απωλειών.

Ποιοι ιδιοκτήτες επωφελούνται και πόσο;

Με τις έως τώρα πληροφορίες:

Οι κατοικίες που θα τύχουν της επιδότησης θα είναι αυτές που κατασκευάστηκαν πριν από τη δεκαετία του ’90 (τουλάχιστον). Οι επιδοτήσεις για ανακαίνιση (60-80%) και ενεργειακή αναβάθμιση (20-30%) προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες, αλλά ενδέχεται να απαιτούν ίδια συμμετοχή από τον ιδιοκτήτη. Η ένταξη θα υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια — μεγαλύτερα από αυτά που ίσχυαν στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Θα υπάρχει όριο στα τετραγωνικά μέτρα, κάτι που σημαίνει ότι μεγάλα πολυτελή ακίνητα πιθανώς να εξαιρεθούν. Οι λεπτομέρειες προγραμματίζονται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Οι προκήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος: Από την έως τώρα εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων προγραμμάτων γίνεται προφανές ότι η πολιτεία θα πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από προκλήσεις για να πετύχει.

Η ανάγκη για ταχύτητα στην απορρόφηση των πόρων και στην έγκριση των σχεδίων.

Ο συντονισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (μηχανικοί, κατασκευαστές, τράπεζες) ώστε η ανακαίνιση/αναβάθμιση να μην καθυστερεί.

Η αποδοχή και συμμετοχή των δικαιούχων. Με άλλα λόγια η πρόταση πρέπει να γίνει ελκυστική σε ιδιοκτήτες που ενδέχεται να είχαν αποθαρρυνθεί από προηγούμενα προγράμματα.

Η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η κίνηση και προς περιοχές της περιφέρειας, όπου η ζήτηση και η ανάγκη για ανακαίνιση είναι επίσης μεγάλη.