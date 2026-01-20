«Παράθυρο» διορθώσεων για το Ε9 του 2025 άνοιξε η ΑΑΔΕ, δίνοντας σε χιλιάδες φορολογούμενους περιθώριο έως και τις 31 Ιανουαρίου 2026 να διορθώσουν, προσθέσουν ή αφαιρέσουν στοιχεία από τη δήλωση που αφορούν τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς. Αυτές οι αλλαγές θα καθορίσουν τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν φέτος.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Η πλατφόρμα Ε9 είναι προσβάσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μέσω αυτής μπορούν να δηλωθούν μεταβολές όπως:

αγορά ή πώληση ακινήτου ,

, γονικές παροχές ή δωρεές ,

, κληρονομιές ,

, αλλαγές στα τετραγωνικά μέτρα ,

, διευκρινίσεις για το είδος του δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.).

Η έγκαιρη και σωστή καταχώριση είναι κρίσιμη: λανθασμένες ή ελλιπείς δηλώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ψηλότερο ΕΝΦΙΑ ή σε ανάγκη διορθώσεων μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών.

Η υποβολή Ε9 είναι υποχρεωτική για όλους όσοι κατέχουν δικαιώματα σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι ακριβή και πλήρη.