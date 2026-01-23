Κομβικό εργαλείο της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης αναδεικνύεται το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε «πρόγραμμα-σημαία». Στόχος του είναι η ενεργοποίηση χιλιάδων κλειστών κατοικιών και η επαναφορά τους στην αγορά ενοικίασης, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης.

Το πρόγραμμα διευρύνεται σημαντικά και προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και το 90% του συνολικού κόστους των εργασιών. Η φιλοσοφία του μέτρου είναι σαφής: λιγότερα κλειστά σπίτια, περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες και μεγαλύτερη ανακούφιση για ενοικιαστές και οικογένειες που αναζητούν στέγη.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ. και καλύπτει τόσο ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις όσο και εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης. Στις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, η αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, με στόχο τη λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση παλαιών ακινήτων.

Η κα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αποτελεί το τρίτο μεγάλο πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής, μετά το «Σπίτι μου 1» και το «Σπίτι μου 2», εκφράζοντας αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητά του. Όπως σημείωσε, αναμένεται να ωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, τόσο ιδιοκτήτες που αποκτούν κίνητρο να αξιοποιήσουν ανενεργά ακίνητα, όσο και ενοικιαστές που θα βρουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές στέγασης

Σε μια αγορά όπου η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελεί δομικό πρόβλημα, το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιχειρεί να συνδέσει την κοινωνική πολιτική με την πραγματική οικονομία, μετατρέποντας την ανακαίνιση σε μοχλό αύξησης της προσφοράς και σταδιακής εξομάλυνσης των τιμών στην αγορά ενοικίων.