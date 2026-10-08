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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Ναυπλίου – Μυκηνών στην Αργολίδα, στο ύψος του εργοστασίου Μπαλακανάκη.

Η σύγκρουση των οχημάτων ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστών, οι οποίοι απεγκλώβισαν έναν τραυματία μέσα από τις λαμαρίνες.

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Σύμφωνα με το Αργολικές Ειδήσεις, συνολικά 4 άτομα διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα νήπιο, το οποίο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σφοδρής σύγκρουσης.