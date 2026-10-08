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«Το παρακράτος στο μεγαλείο του. Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω» δήλωσε η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδώρου- Βαλυράκη, μετά την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου για τους κατηγορούμενους ψαράδες.

«Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως… καταλαβαίνετε… αθώωσαν» πρόσθεσε.

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Αθώοι κατά πλειοψηφία, με ψήφους 6-1, κρίθηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας οι δύο αδελφοί ψαράδες που δικάζονταν για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ενοχής των δύο κατηγορουμένων.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος «το δικαστήριο με πλειοψηφία έξι προς ένα κηρύσσει αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους, μειοψηφούντος του προέδρου που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι».

Στη δικαστική αίθουσα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης, βρέθηκαν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στηρίξουν την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη. Παρόντες ήταν οι Κώστας Λαλιώτης, Νίκος Σηφουνάκης, Μιχάλης Καρχιμάκης, καθώς και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Όπως ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της οικογένειας του εκλιπόντος, θα ζητήσουν να ασκηθεί έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης.

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού.

Σύμφωνα με την αγόρευση, το μεσημέρι της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2021, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Πεζονήσι και την Αγία Τριάδα στην Ερέτρια, σημειώθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έκανε ψαροντούφεκο, και τους δύο ψαράδες.

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Ο εισαγγελικός λειτουργός περιέγραψε ελιγμούς του αλιευτικού σκάφους και χτυπήματα με ξύλινο κοντάρι που είχαν ως αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να βρεθεί στο νερό με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και σωματικές κακώσεις, οδηγώντας στον θάνατό του από πνιγμό. Κατά την εκτίμησή του, οι κατηγορούμενοι προέβλεψαν το αποτέλεσμα, το αποδέχθηκαν και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Καταλυτικό ρόλο στην αξιολόγηση των γεγονότων έπαιξε η μαρτυρία του Ευάγγελου Ασμάνη, ο οποίος βρισκόταν στη στεριά και κατέθεσε ως αυτόπτης μάρτυρας. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την κατάθεσή του απολύτως αξιόπιστη, επισημαίνοντας ότι ο μάρτυρας —ως επαγγελματίας ψαράς με γνώση της ναυτοσύνης— περιέγραψε με ακρίβεια και χωρίς υπερβολές τις κινήσεις των δύο σκαφών, τον διαπληκτισμό των τριών ανδρών και τις κρίσιμες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη θάλασσα.

Οι απολογίες

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες στις απολογίες τους. Υποστήριξαν ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει στη θάλασσα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αμφισβητώντας τη συμμετοχή τους στο περιστατικό. Η υπεράσπισή τους προσκόμισε καθυστερημένα οπτικό υλικό από την επομένη του συμβάντος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της πολιτικής αγωγής και συζητήσεις εντός της αίθουσας για τη γνησιότητα και τον χρόνο υποβολής των στοιχείων.

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