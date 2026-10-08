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Ο Νίκος Καρβέλας δεν μπορεί να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Νομικά δεν μπορεί γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα ο Νίκος Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κ. Καρβέλας θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι ”η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα”. Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα Βίσση, ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία; Όχι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του είναι ελάχιστες» ανέφερε σχετικά.

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Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε επίσης πως «έχω εντολή να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια». Επανέλαβε επίσης πως ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε λίγες ημέρες πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πως η Άννα Βίσση του είχε παραχωρήσει δάνειο πάνω από 500.000 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τον δικηγόρο, 350.000 ευρώ είχε λάβει ήδη από την παραγωγή για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι τίποτα στημένο. «Δεν μπορείς να στήσεις κάτι που δεν σε βοηθάει επικοινωνιακά. Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο, αλλά δεν είναι», κατέληξε.