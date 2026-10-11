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Εκτιμώ βαθύτατα τον Νίκο Καρβέλα και αγαπώ την Άννα Βίσση, που γνωρίζω και υποστηρίζω δημοσιογραφικά δεκαετίες. Αλλά αυτό το δημόσιο ξεπουπούλιασμα, με δικηγόρους και οικονομικές απαιτήσεις, είναι κατάντια!

Άννα, μην ξεχνάς ποιος δημιούργησε το ρεπερτόριό σου. Νίκο, μην ξεχνάς ποια φωνή απογείωσε τα τραγούδια σου.

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Και όταν χιλιάδες άνθρωποι δυσκολεύονται να γεμίσουν το πιάτο τους, εσείς μιλάτε δημόσια για εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια;

Ακούγεται ακόμη ότι πρόκειται για επικοινωνιακό μάρκετινγκ ενόψει νέας δισκογραφικής εταιρείας. Δεν γνωρίζω.

Ξέρω όμως κάτι: Σταματήστε! Μην αμαυρώνετε δύο σπουδαίες καριέρες. Ο κόσμος σάς αγάπησε για τη μουσική σας, όχι για τους καβγάδες σας.