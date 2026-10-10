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Στο κάδρο των ερευνών της ΑΑΔΕ έχουν μπει τα οικονομικά στοιχεία του Νίκου Καρβέλα, εν μέσω της διαμάχης του του με την Άννα Βίσση.

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά του Καρβέλα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του την Παρασκευή (9/10), για να του επιδώσουν ένα έγγραφο, για οικονομικές εκκρεμότητες τεσσάρων ετών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συνολικό ποσό των εκκρεμοτήτων φέρεται να ανέρχεται σε 850.000 ευρώ, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο ενδιαφέρον των αρμόδιων φορολογικών υπηρεσιών.

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Η επίσκεψη των ελεγκτών στην κατοικία του γνωστού συνθέτη δεν εξελίχθηκε ομαλά. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να αντέδρασε έντονα στην παρουσία τους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του και διαμαρτυρόμενος σε υψηλούς τόνους. Οι ελεγκτές αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά και αναμένονται εξελίξεις και για αυτή την υπόθεση.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξετάζει στοιχεία που σχετίζονται με τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της διερεύνησης των οικονομικών δεδομένων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το δημοσίευμα συνδέει τη γενικότερη δημοσιότητα γύρω από τις οικονομικές δραστηριότητες των δύο καλλιτεχνών με το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών. Ωστόσο, οι δύο υποθέσεις αφορούν διακριτές διαδικασίες και δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες ότι συνδέονται μεταξύ τους ως προς τις υπό εξέταση εκκρεμότητες.