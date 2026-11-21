Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Τον σύντροφό της δείχνει ως υπεύθυνο για την απάτη η λογίστρια - «Μου είπε ότι για κάθε δήλωση θα παίρναμε 5.000 ευρώ» - EUROKINISSI

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις σε δεκαπέντε συλληφθέντες που εμπλέκονται σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων και φοροδιαφυγής.

Το δίκτυο οκτώ εταιρειών, με τη χρήση αχυρανθρώπων, απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ και πέτυχε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσερις λογιστές και δύο τραπεζικά στελέχη, τα οποία διευκόλυναν την ανάληψη μετρητών έναντι σημαντικών χρηματικών αμοιβών.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν τη δράση του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Jaccard για τη διασταύρωση φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους σχετικά με τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης.

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Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τους 15 συλληφθέντες από το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων ανάμεσα στους οποίους είναι 4 λογιστές και 2 στελέχη τράπεζας, καθώς ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Ωστόσο, στην κατάθεση που έδωσε σήμερα το πρωί μία από τους λογιστές, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπεύθυνος είναι ο σύντροφός της, ο οποίος την εξαπάτησε.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ενώ αναμένεται να εμφανιστούν ένας προς έναν ενώπιόν του, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στα δικαστήρια για να απολογηθούν.

Τον σύντροφό της δείχνει η λογίστρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα

Στην κατάθεσή της η λογίστρια ανέφερε ότι τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της τής ζήτησε να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένες εταιρείες, λέγοντάς της ότι για κάθε δήλωση θα λάμβαναν περίπου 5.000 ευρώ. Η ίδια υποστηρίζει ότι αρνήθηκε, εκτιμώντας πως επρόκειτο για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου:

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου, μου είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλλω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιρειών που σχετίζεται ο σύντροφός μου.

Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.

Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.

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Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή μου, στη συνέχεια μετά από κάποιες ημέρες επανήλθε πιέζοντας με να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις.

Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου.

Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του.

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Τότε σύντροφος μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού.

Έφυγα από το σπίτι. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε, να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη.

Τότε τον ρώτησα πως υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιόν. Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου, στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον Μπ., και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου. Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου, τα έστειλε καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του».

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Οκτώ εταιρείες και «αχυράνθρωποι» στο κύκλωμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ένα οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Στοιχεία της Αρχής, δείχνουν ότι στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν οκτώ εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνες πρόσωπα χωρίς πραγματική σχέση με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, ενώ ορισμένοι από αυτούς δηλώνονταν ακόμη και ως άνεργοι.

Μέσω της ανταλλαγής εικονικών τιμολογίων μεταξύ των εταιρειών, το δίκτυο φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, εξασφαλίζονταν παράνομες επιστροφές φόρου μέσω ΦΠΑ, συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

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Ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερις λογιστές και δύο τραπεζικά στελέχη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των τελευταίων, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν την ανάληψη μετρητών από τα ποσά που προέρχονταν από τις παράνομες επιστροφές φόρων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, για κάθε τέτοια διευκόλυνση τα τραπεζικά στελέχη φέρονται να λάμβαναν αμοιβή 100.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε επίσης ότι ως έδρα για τις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών είχε δηλωθεί ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας.

Πώς ο αλγόριθμος Jaccard αποκάλυψε τις διασυνδέσεις με το κύκλωμα

Καθοριστική για την εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν η αξιοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων από τους ελεγκτές της ΔΕΟΣ, οι οποίοι διασταύρωσαν φορολογικά και τραπεζικά δεδομένα.

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Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ο αλγόριθμος Jaccard, μια μέθοδος που μετρά τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων, επιτρέποντας τον εντοπισμό κοινών χαρακτηριστικών και συσχετίσεων.

Με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου οι ελεγκτές εντόπισαν ύποπτες συνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, χαρτογραφώντας το δίκτυο που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τις εικονικές συναλλαγές.

Η συνδυαστική επεξεργασία των πληροφοριών επέτρεψε στις αρχές να εντοπίσουν σχέσεις που δεν θα ήταν εύκολο να αποκαλυφθούν από την εξέταση των επιμέρους φορολογικών ή τραπεζικών στοιχείων.