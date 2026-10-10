Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εν μέσω της διαμάχης μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, η κόρη τους, Σοφία Καρβέλα, έχει επιλέξει να διατηρήσει μια διακριτική στάση και να μην τοποθετηθεί δημοσίως. Ακόμη και στις αναρτήσεις που έκανε, δεν αναφέρθηκε στην κόντρα που αφορά τους γονείς της.

Το instagram story της Σοφίας Καρβέλα

Η μοναχοκόρη του ζευγαριού, η οποία μένει μόνιμα στη Νέα Υόρκη, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από βραδινή έξοδο με δύο φίλες της στη Νέα Υόρκη.

Advertisement

Advertisement

Στο στιγμιότυπο, οι τρεις γυναίκες ποζάρουν χαμογελαστές, απολαμβάνοντας μια όμορφη και χαλαρή στιγμή της παρέας τους. Η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Laugh till I cry with you two…», που σημαίνει «Να γελάω μέχρι δακρύων μαζί σας τις δυο…».

Πριν λίγες μέρες, είχε δημοσιεύσει δημοσίευσε ένα βίντεο του συγγραφέα και πνευματικού δασκάλου Έκχαρτ Τόλε, που αναφέρει τα εξής:

Το βίντεο που δημοσίευσε

“Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο παρελθόν σου… σε οποιοδήποτε παρελθόν μέσα σου. Ποιος είσαι χωρίς καμία αναφορά στο μέλλον. Για μία στιγμή, δεν χρειάζεται να θυμηθείς τίποτα, το email σου, τα δυστυχισμένα παιδικά σου χρόνια ή τα ευτυχισμένα παιδικά σου χρόνια, οτιδήποτε. Τίποτα. Μόλις έφτασες εδώ. Ποιος ή τι είσαι, παρεμπιπτόντως μην ψάχνεις για απάντηση σε επίπεδο σκέψης όταν σε ρωτάω “ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου;”. Η απάντηση δεν θα βρεθεί με σκέψη.

Τι έχει απομείνει από εσένα χωρίς καμία αναφορά από το παρελθόν ή το μέλλον. Και μην το σκέφτεσαι. Πώς είναι να είμαι εγώ χωρίς καμία ανάμνηση ή προσμονή; Υπάρχει κάτι που να είναι εκ φύσεως;”, ανέφερε το βίντεο που δημοσίευσε η Σοφία Καρβέλα.

“I like this”, σημείωσε η Σοφία Καρβέλα.