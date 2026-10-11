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Πριν ξεσπάσει η μεγάλη κόντρα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημοσιότητας η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έζησαν μια σχέση που άφησε το δικό της αποτύπωμα τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην ελληνική μουσική. Έρωτας, τραγούδια, κοινές εμφανίσεις και στιγμές πάνω στην πίστα συνέθεσαν την ιστορία ενός ζευγαριού που για χρόνια πορεύτηκε μαζί.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές στιγμές τους ήταν και η αντισυμβατική πρόταση γάμου του συνθέτη στην τραγουδίστρια. Όπως έχει περιγράψει η ίδια, η αρχική πρόταση έγινε αυθόρμητα, μέσα από τα παράθυρα των αυτοκινήτων τους, ενώ αργότερα ο Καρβέλας ανέβηκε στην πίστα του κέντρου «Νεράιδα» και μίλησε δημόσια για την αγάπη του.

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Anna Vissi in Marriage With Nikos Karvelas 1983/ Wikimedia Commons

Από τις κοινές ερμηνείες τους μέχρι τις εξομολογήσεις για τη σχέση τους, τα βίντεο από εκείνη την εποχή θυμίζουν στιγμές μιας ξεχωριστής διαδρομής, πολύ πριν οι τελευταίες εξελίξεις φέρουν τη σχέση τους ξανά στο προσκήνιο.