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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε για ακόμη μία φορά τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο γνωστό beach club Nammos Mykonos.

Η άφιξή της στην παραλία έγινε με μαύρο φουσκωτό σκάφος και υπό τη συνοδεία προσωπικής ασφάλειας

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Όπως φαίνεται σε πλάνα από το Mykonoslivetv, στη σημερινή της επίσκεψη στο Nammos, την υποδέχθηκε θερμά ο καλός της φίλος, , πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο Bill White.

Χαμογελαστή, η κα Γκιλφόιλ ανταποκρίθηκε με άνεση στο θερμό καλωσόρισμα, ενώ δεν αρνήθηκε να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό μαζί με μέλη του προσωπικού του Nammos, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τη Μύκονο και τον κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής του νησιού.