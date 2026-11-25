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Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τουρκία η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον ηγέτη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ, όποιος ταξίδεψε εκεί ένα μήνα μετά την έγκριση από το κοινοβούλιο της Λιβύης του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου.

Το πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε σήμερα Τετάρτη ότι το τουρκολυβικό μνημόνιο όπως ψηφίστηκε από το λυβικό κοινοβούλιο, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως, ολοκληρώνοντας τυπικές διαδικασίες.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’i kabul etti https://t.co/AtzvBKXxla — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 25, 2026

Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019, απο την Κυβέρνηση της Τρίπολης, εγκρίθηκε ομόφωνα από το λιβυκό κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την κρατική τουρκική τηλεόραση, η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου ενισχύει τη θέση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα προετοιμάζει το έδαφος για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.