Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με διπλωματικό τρόπο σχολίασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη συντριβή του «φίλου του» Ντόναλντ Τράμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, κατά την επιστροφή του από τη Νότια Κορέα. Ο Ερντογάν τόνισε ότι οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις στηρίζονται σε στέρεες βάσεις και διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τον στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τα δύο νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

«Πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα»

Ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τις πολιτικές συνέπειες του εκλογικού αποτελέσματος, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια στρατηγική σχέση των δύο χωρών.

avw.php«Ελπίζω τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι ωφέλιμα για τον αμερικανικό λαό. Ελπίζω επίσης ότι αυτά τα αποτελέσματα θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην περιοχή μας και στην παγκόσμια πολιτική. Θα ήταν πιθανώς πρόωρο να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σε αυτό το σημείο. Οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και χτισμένες σε στέρεα θεμέλια».Έμφαση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και την περιφερειακή ειρήνη

Ο Ερντογάν συνέδεσε τις εξελίξεις στις ΗΠΑ με την ανάγκη αντιμετώπισης των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας τη στρατηγική συνεργασία Άγκυρας–Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Είμαστε δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με μακροχρόνια στρατηγική σχέση. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας περνάει μια πολύ ταραγμένη περίοδο εδώ και πολύ καιρό. Πόλεμοι, συγκρούσεις και φρικαλεότητες δυστυχώς συνεχίζονται γύρω μας. Θέλουμε η περιοχή μας να επιτύχει την ειρήνη το συντομότερο δυνατό».

Συνέχιση του διαλόγου με το Κογκρέσο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στη διατήρηση των επαφών με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, πέραν της αμερικανικής κυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στη συνέχιση των διμερών σχέσεων ανεξάρτητα από τις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον.

«Η μεγαλύτερη ευχή μας είναι τα αποτελέσματα των εκλογών να συμβάλουν σε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας.

Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε στενό διάλογο τόσο με την αμερικανική κυβέρνηση όσο και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία».