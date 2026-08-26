Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη σε εθνικιστικές δηλώσεις με αφορμή την επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ, τονίζοντας την ισχύ της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί διατύπωσαν αναθεωρητικές θέσεις, ενώ παράλληλα ασκήθηκε κριτική κατά του Ισραήλ.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε χάρτη με νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εκτός χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η χώρα προβαίνει στα απαραίτητα διαβήματα και ενημερώνει τις ευρωπαϊκές αρχές για τις προκλητικές ενέργειες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αφορμή τη συμπλήρωση 995 χρόνων από τότε που η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ηττήθηκε στη μάχη του Μαντζικέρτ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε προκλητικές και εθνικιστικές δηλώσεις, κάνοντας λόγο για τη «μεγάλη και ισχυρή Τουρκία».

Προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν θα υποκύψει σε πιέσεις όταν διακυβεύονται η εθνική της κυριαρχία και το μέλλον της, παραμένοντας ισχυρή εν μέσω των αυξανόμενων περιφερειακών προκλήσεων.

Advertisement

Advertisement

🇹🇷🇮🇱 Erdogan on Turkey's rise in the Middle East, despite Israel's attempts to provoke them:



"History is being rewritten in our region…



Turkey is shaping the course of history through its conscientious, principled, and peaceful policies.



No one can stop this anymore.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026

Δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στο Ισραήλ με το οποίο έχει συγκρουστεί ουκ ολίγες φορές, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Συρία, αλλά και του πολέμου στη Γάζα και τον Λίβανο.

«Όλοι, φίλοι και εχθροί, πρέπει να το γνωρίζουν και να το κατανοήσουν αυτό: Η ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας. Η Τουρκία διαμορφώνει την ιστορία με τις ενσυνείδητες, βασισμένες σε αρχές και ειρηνικές πολιτικές της».

Με θράσος και χωρίς ιστορική βάση αναφέρθηκε στη μάχη του Μαντζικέρτ ο Μπαχτσελί, κάνοντας λόγο ότι «το 1071 καταλάβαμε την Ανατολία και το 2071 θα κυριαρχήσουμε στον κόσμο», προβάλλοντας για ακόμη μία φορά τις αναθεωρητικές στάσεις της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα, το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu δημοσίευσε χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε πριν από δέκα ημέρες η Τουρκία με υπογραφή Ερντογάν.

O χάρτης των θαλάσσιων πάρκων σε Καστελόριζο και Βόρειο Αιγαίο

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σημειώνεται ότι τα πάρκα αντικατοπτρίζουν τη σημασία που αποδίδεται «στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Advertisement

Türkiye’nin ilk deniz milli parkları



🌊 2 milyon 170 bin 603 hektar büyüklüğündeki Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile 174 bin 214 hektar büyüklüğündeki Kuzey Ege Deniz Milli Parkı koruma statüsüne alındı



➡️ Bu kapsamda Türkiye'nin ilk deniz milli parkları Fethiye-Kaş ile Kuzey… pic.twitter.com/yhjK7yWMmi — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 25, 2026

Αναλυτικά, στο κείμενο που συνοδεύει τον χάρτη σε ανάρτηση στο Χ αναφέρεται: «Με Προεδρική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Fethiye-Kaş, έκτασης 2.170.603 εκταρίων, και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου, έκτασης 174.214 εκταρίων, τέθηκαν υπό καθεστώς προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ως τα πρώτα εθνικά θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας θεσπίστηκαν τα Πάρκα Fethiye-Kaş και Βορείου Αιγαίου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρώτα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακηρύχθηκαν στην Τουρκία αντικατοπτρίζουν την προτεραιότητα που αποδίδεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τόσο στα χωρικά της ύδατα όσο και στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».

Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών το οποίο με ανακοίνωση ξεκαθάρισε ότι η ανακήρυξη τουρκικών «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Advertisement

Τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε σε συνέντευξή του στο Open για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η ελληνική κυβέρνηση -και εγώ ο ίδιος- έχουμε ήδη μεταφέρει, με επίσημο τρόπο, σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές, από την προηγούμενη εβδομάδα, τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών»