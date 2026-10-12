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Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την κατασκευή σύγχρονων καταφυγίων σε 81 νομούς της επικράτειας με σκοπό να ενισχυθούν οι υποδομές Πολιτικής Προστασίας και να προστατευθούν οι πολίτες σε περιπτώσεις πολέμων, φυσικών καταστροφών και πυρηνικών ατυχημάτων, σύμφωνα με την Daily Sabah.

Το σχέδιο

Την εκτέλεση των έργων έχει αναλάβει η Τουρκική Διοίκηση Οικιστικής Ανάπτυξης (TOKI), με υποδομές τεράστιων καταφυγίων για προστασία από χημικές, βιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το έργο έχει εγκριθεί και από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σύμφωνα με πληροφορίες οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου έχουν επιταχυνθεί.

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Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα καταφύγια θα είναι ανθεκτικές κατασκευές που θα είναι εύκολα προσβάσιμες από τους πολίτες σε περιόδους κρίσης, ενισχύοντας την ασφάλεια τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το έργο βασίστηκε επίσης σε διεθνή παραδείγματα, με έμφαση στο Ισραήλ, την Ιαπωνία και την Ελβετία, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένες υποδομές πολιτικής άμυνας.

Οι απαιτήσεις για καταφύγια στην Τουρκία δεν αποτελούν νέο φαινόμενο.Σύμφωνα με έναν κανονισμό που θεσπίστηκε το 1987, τα μεγάλα κτίρια υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στέγαστρα για τους ενοίκους τους. Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί, με πολλές καθορισμένες περιοχές να χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης ή αποθήκες.

NEW: Türkiye is boosting its civil defense: after recent Middle East tensions, the cabinet decided to build shelters in all 81 provinces. The Environment Ministry launched a nationwide plan, with construction already starting in cities like Ankara. Source: NTV https://t.co/JlQ2h3FKWt — Clash Report (@clashreport) August 26, 2025

Η κατασκευή υποδομών εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία Ερντογάν το 2023, καθιστώντας υποχρεωτική τη δημιουργία χώρων προστασίας σε δημόσια κτίρια, δημοτικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, γήπεδα σε χώρους στάθμευσης και δημόσια πάρκα.