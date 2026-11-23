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«Επίσκεψη ενότητας» στη Λιβύη του Ταγιπ Ερντογάν στις 8-9 Δεκεμβρίου προαναγγέλει σήμερα η εφημερίδα «Γενί Σαφάκ» με αφορμή τη « Σύνοδο Κορυφής» Τουρκίας Αφρικής.

Το 2019 η Άγκυρα βοήθησε την Τρίπολη να κρατήσει την πρωτεύουσα. Τώρα ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει ρόλο και στις δύο πλευρές της διαιρεμένης Λιβύης. Θα είναι η πρώτη επίσκεψη Ερντογάν στη χώρα έπειτα από χρόνια.

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Από τα όπλα στην Τρίπολη, στις επαφές με την ανατολή

Η Τουρκία στήριξε στρατιωτικά και πολιτικά την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης. Έκτοτε άνοιξε απευθείας δίαυλο και με τη διοίκηση της ανατολικής Λιβύης και τον Σαντάμ

Χαφτάρ ,γιό του Χαλίφα Χαφτάρ που θεωρείται πλέον νέος ισχυρος ανδρας στη Βεγγάζη.

Τώρα, σύμφωνα με τη «Γενί Σαφάκ», ο Ερντογάν πηγαίνει στη σύνοδο με στόχο να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά, με προοπτική μια κοινή κυβέρνηση.

Η κοινή άσκηση και το μνημόνιο του 2019

Η εφημερίδα ξεχωρίζει μια εικόνα από την τουρκική άσκηση «EFES-2026». Στρατιωτικοί από την ανατολική και τη δυτική Λιβύη πήραν μέρος στην ίδια άσκηση. Και στο μέτωπο που ενδιαφέρει άμεσα την Αθήνα, η «Γενί Σαφάκ» υποστηρίζει ότι η λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

«Η επίσκεψη του Προέδρου μας στη Λιβύη θα είναι πολύ σημαντική από άποψη συμβολισμού «είχε δηλώσει το Σάββατο ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

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