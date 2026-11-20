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Οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους στη δημοσιονομική διαχείριση και προωθούν κοινές επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY, το οποίο στοχεύει στη μεταφορά καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Πιερρακάκης προανήγγειλε τον νέο δεκαετή επενδυτικό οδικό χάρτη Invest Ahead, ο οποίος θα περιλαμβάνει τριάντα επενδυτικές ευκαιρίες με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ελλάδα επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας με την Αίγυπτο, αξιοποιώντας την ελληνική τεχνογνωσία και δημιουργώντας νέες απευθείας θαλάσσιες γραμμές μεταξύ των δύο χωρών.

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Τον ρόλο της Ελλάδας ως φυσικής πύλης εισόδου της Αιγύπτου στην ευρωπαϊκή αγορά ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στο 1ο Ελληνοαιγυπτιακό Φόρουμ Οικονομικής Διπλωματίας (First Egyptian–Greek Economic Diplomacy Forum), που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Αποστολής Αιγύπτου – Ελλάδας 2026, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών της Αιγύπτου, Ahmed Kouchouk, ο πρόεδρος της Οικονομικής Ζώνης της Διώρυγας του Σουέζ, ο νέος πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Mourad Youssry, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

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Κηρύσσοντας την έναρξη του φόρουμ, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη συμφωνία των δύο χωρών για στενότερη συνεργασία στη δημοσιονομική διαχείριση, τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, αλλά και στην προώθηση κοινών επενδύσεων.

Ελλάδα και Αίγυπτος ως πυλώνες περιφερειακής σταθερότητας

Ο υπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα και την Αίγυπτο ισχυρούς συμμάχους και πυλώνες περιφερειακής σταθερότητας, σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από την αστάθεια.

«Σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από την αστάθεια, η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι δύο ισχυροί σύμμαχοι, δύο πυλώνες περιφερειακής σταθερότητας. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι, με κοινό όραμα για την περιοχή μας και συντονισμένη προσέγγιση ως προς την προάσπιση του διεθνούς δικαίου, των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Δικαίου της Θάλασσας», ανέφερε.

Παράλληλα, χαιρέτισε τη θέση της Αιγύπτου απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας ειδική αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Όπως και η Ελλάδα, η Αίγυπτος απέρριψε στα Ηνωμένα Έθνη το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι άκυρο και στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης», τόνισε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η συμφωνία του 2020 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών απέδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει πολιτική βούληση και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, ενώ η Στρατηγική Εταιρική Σχέση του 2025 προσέφερε, όπως είπε, στέρεη θεσμική βάση στις σχέσεις των δύο χωρών.

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Αναφερόμενος στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου, σημείωσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την περαιτέρω ενίσχυσή τους, επισημαίνοντας πως μια ισχυρή, σταθερή και ευημερούσα Αίγυπτος αποτελεί στρατηγικό συμφέρον για την Ευρώπη.

GREGY: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στο έργο GREGY, που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου στη Μεσόγειο, με στόχο τη μεταφορά ενέργειας από την Αφρική στην Ευρώπη.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου μήκους σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων, μέσω του οποίου θα μεταφέρεται ισχύς 3 γιγαβάτ καθαρής ενέργειας, παραγόμενης από τον ήλιο και τον άνεμο της Αιγύπτου, προς την Αττική και, στη συνέχεια, την ευρωπαϊκή αγορά.

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Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, το GREGY δημιουργεί οφέλη και για τις δύο χώρες, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά.

Για την Αίγυπτο, το έργο μπορεί να δημιουργήσει νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, καθώς και σταθερά έσοδα από τις εξαγωγές καθαρής ενέργειας. Για την Ελλάδα, ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και στην πράσινη μετάβαση.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη χαρακτηρίσει το GREGY Έργο Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα είναι η εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Όπως δήλωσε, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι έτοιμο να στηρίξει την προσπάθεια.

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«Και το GREGY είναι μόνο η αρχή», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας και του πράσινου υδρογόνου, αξιοποιώντας την αιγυπτιακή παραγωγική δυναμική και την ελληνική τεχνογνωσία.

Ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και συνεργασία στη Διώρυγα του Σουέζ

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, την οποία χαρακτήρισε κοινή προτεραιότητα των δύο χωρών.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα φιλοξενεί στη Λάρισα το επιχειρησιακό στρατηγείο της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» (EUNAVFOR ASPIDES), στην οποία συμμετέχει ενεργά.

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Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση της Αθήνας να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα, με τη δημιουργία νέων απευθείας θαλάσσιων γραμμών που θα συνδέουν λιμάνια των δύο χωρών και την αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας στις ναυτιλιακές υπηρεσίες κατά μήκος της Διώρυγας του Σουέζ.

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Ως παράδειγμα ανέφερε την κοινοπραξία μεταξύ της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ και ελληνικού ομίλου, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση αποβλήτων από τα πλοία που διέρχονται από τη διώρυγα.

Οι προοπτικές των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις δυνατότητες της αιγυπτιακής αγοράς, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει πληθυσμό περίπου 110 εκατομμυρίων κατοίκων και ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 5%.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Αίγυπτος προσέλκυσε το 2024 περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Αφρικής, ενώ αποτελεί σημαντική πύλη προς την αφρικανική ήπειρο και τον αραβικό κόσμο. Περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ήδη στη χώρα.

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Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τέσσερις βασικούς λόγους για τους οποίους η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ελκυστική επιλογή για τις αιγυπτιακές επιχειρήσεις και επενδύσεις:

Πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά: Η Ελλάδα προσφέρει πρόσβαση στην ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς και σε μια ευρύτερη περιοχή 140 εκατομμυρίων καταναλωτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Μια αιγυπτιακή επιχείρηση που εγκαθίσταται στην Ελλάδα αποκτά παρουσία εντός της Ευρωζώνης, λειτουργεί με ευρωπαϊκούς κανόνες και μπορεί να αξιοποιήσει τις υποδομές λιμανιών όπως ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη.

Η Ελλάδα προσφέρει πρόσβαση στην ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς και σε μια ευρύτερη περιοχή 140 εκατομμυρίων καταναλωτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Μια αιγυπτιακή επιχείρηση που εγκαθίσταται στην Ελλάδα αποκτά παρουσία εντός της Ευρωζώνης, λειτουργεί με ευρωπαϊκούς κανόνες και μπορεί να αξιοποιήσει τις υποδομές λιμανιών όπως ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Δημοσιονομική σταθερότητα: Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί πλέον πυλώνα δημοσιονομικής σταθερότητας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί πλέον πυλώνα δημοσιονομικής σταθερότητας. Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον: Προσφέρει σταθερούς κανόνες, συνέπεια στις δεσμεύσεις, χαμηλότερη και προβλέψιμη φορολογία, φορολογικά κίνητρα και επιταχυνόμενες αποσβέσεις.

Προσφέρει σταθερούς κανόνες, συνέπεια στις δεσμεύσεις, χαμηλότερη και προβλέψιμη φορολογία, φορολογικά κίνητρα και επιταχυνόμενες αποσβέσεις. Στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον: Η χώρα προχωρά στην κατάρτιση ενός νέου δεκαετούς επενδυτικού οδικού χάρτη.

Invest Ahead: 30 επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητα κινητοποίησης 20 δισ. ευρώ

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Πιερρακάκης προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί το Invest Ahead, ο νέος δεκαετής στρατηγικός επενδυτικός οδικός χάρτης της Ελλάδας.

Το σχέδιο θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες της χώρας έως το 2036 και θα περιλαμβάνει 30 επενδυτικές ευκαιρίες σε στρατηγικούς τομείς, με δυνατότητα κινητοποίησης νέων επενδύσεων ύψους έως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι τομείς που θα καλύπτει περιλαμβάνουν:

Αγροδιατροφή και μεταποίηση.

Ενέργεια και υποδομές.

Υψηλή τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιακές υπηρεσίες και έρευνα.

Γαλάζια οικονομία, με έμφαση και στην ανάκαμψη της δυναμικής των ελληνικών ναυπηγείων.

Για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, όπως ανέφερε ο υπουργός, θα αξιοποιηθούν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, ένα πρόγραμμα δημόσιων πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει έως 5 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις, ενισχύοντας την προσπάθεια για την προσέλκυση κεφαλαίων και τη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας.