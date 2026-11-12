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Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί των σημαντικότερων μέτρων της ΔΕΘ καταθέτει η ΝΔ στοχεύοντας στην αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια σύντομη παρέμβαση του, σχολίασε πως «τα πράγματα, λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά – και το μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο, όπως λένε και στο εξωτερικό the «hard way», ως χώρα, ως έθνος και ως γενιά – είναι τελείως διαφορετικά».

«Για να δούμε, λοιπόν, ακριβώς ποιος εννοεί τι» συνέχισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης «η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ δια του κ. Νότη Μηταράκη θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου, για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για τις τρίτεκνες οικογένειες; Θέλουμε μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο κλιμάκιο για τους αγρότες; Θέλουμε να υπάρξει συγκεκριμένη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων τα Χριστούγεννα; Θέλουμε στήριξη των συνταξιούχων σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το ποσό; Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε».

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Η ονομαστική ψηφοφορία που αιτήθηκε η «γαλάζια» πλειοψηφία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από την διήμερη «μάχη» στο κοινοβουλευτικό τερέν με την αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για μικροπολιτικές στοχεύσεις με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη και όχι στην στήριξη των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δηλώσει «παρών» επί της αρχής, ενώ θα υπερψηφίσει όποια μέτρα κρίνει ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.