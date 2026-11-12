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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για οικονομική ανευθυνότητα και λαϊκισμό, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις του κόμματος στερούνται ρεαλιστικού δημοσιονομικού σχεδιασμού.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες για τον 13ο μισθό και τη σύνταξη μπορούν να καλυφθούν μέσω της περιστολής του πελατειακού κράτους.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε παράλληλα δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για θέματα διαφάνειας και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

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Με την δέσμη μέτρων της ΔΕΘ να βρίσκεται εντός της Ολομέλειας προς ψήφιση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν μετωπικά, μεταξύ «καρφιών» και προσωπικών αιχμών, για τα… όρια του δημοσιονομικού χώρου μιλώντας ο ένας για «λαϊκισμό» και «ανέξοδες υποσχέσεις» και ο άλλος για «θαύματα», «προπαγάνδα της ΝΔ» και για μέτρα «α λά καρτ βάσει των δημοσκοπήσεων».

«Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα τιμωρηθείτε. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής και ψήφος ήττας αυτού του θράσους που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Στις εθνικές εκλογές έρχεται το τέλος αυτής της κουλτούρας διακυβέρνησης που προσβάλει τον λαό μας και τον οδηγεί χρόνια πίσω, στέλνοντας ένα μήνυμα: Το κόμμα που μας οδήγησε στην χρεοκοπία δεν βάζει μυαλό. Είναι εδώ και είναι ικανό να μας ξαναστείλει σε ηθική και οικονομική χρεοκοπία και εμείς θα μπούμε εμπόδιο» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην παρέμβαση του, στοχεύοντας την «γαλάζια» κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα πεπραγμένα της σε μια σειρά υποθέσεων αλλά και για την υπόθεση Τσαβδαρίδη.

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Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύτηκε πως το κόμμα του θα επαναφέρει τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, καθώς και τη 13η σύνταξη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο κοινοβουλευτικό μπαράζ του ΠΑΣΟΚ με την κατάθεση τροπολογιών, μεταξύ άλλων, για την κατάργηση ηλικιακών περιορισμών για τους δικαιούχους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στρέφοντας, μάλιστα, τα «πυρά» του στα κυβερνητικά έδρανα και στο Μαξίμου ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, αναφερόμενος στην παραίτηση του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σε υψηλούς τόνους: «Πού βρήκε, λοιπόν, το θράσος ο κ. Τσαβδαρίδης; Εσείς του δώσατε τον χώρο, ο κ. Μητσοτάκης, διότι όταν τον έχει στην εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών και σύμφωνα με την δικαστική απόφαση ο συγκεκριμένος κύριος μαζί με άλλους βουλευτές της ΝΔ έκανε στημένες ερωτήσεις που είχατε εκ των προτέρων δώσει στους κακούργους που είχαν παγιδεύσει τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και όλους εμάς, πού να βρει το ήθος και να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει είναι παράνομο, ανήθικο και προσβάλλει χιλιάδες νέους ανθρώπους;

Πιερρακάκης: «Έχετε μια λύση για όλους, εκτός από το ποιος θα πληρώσει»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στις «βολές» Ανδρουλάκη σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ανακαλύψει την συνταγή της πολιτικής ευτυχίας, να υπόσχεται δηλαδή, όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, τα πάντα δίχως να υπολογίζει και να δεσμεύεται στα λόγια χωρίς να πληρώνει.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκτίμησε, σε αυτό το πλασίο, πως οι βασικές μόνο εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ φτάνουν τα 6,5 δισ. ευρώ.«Η πρόταση μας είναι 2,2 δισ ευρώ. Αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Πείτε μας. Τι θα βάλετε, τι θα βγάλετε, ποιον θα φορολογήσετε, από πού θα βρείτε τα επιπλέον χρήματα; Ενδεχομένως θεωρείτε ότι δεν θα κληθείτε να κυβερνήσετε, όμως δεν μπορούμε να τάσσουμε τα πάντα. Έχετε μια λύση για όλους, εκτός από το ποιος θα πληρώσει!», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, καταλογίζοντας οικονομική «ανευθυνότητα» στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ανδρουλάκης: «Υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο όπου λέτε τα ίδια που λέω σήμερα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στα «πυρά» Πιερρακάκη περί ανέξοδων υποσχέσεων της Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας πως τα χρήματα για τις κοινωνικές παρεμβάσεις που προτάσσει το ΠΑΣΟΚ θα εξοικονομηθούν από τις «απευθείας αναθέσεις» και το «πελατειακό κράτος» της ΝΔ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε μάλιστα να καταλογίζει επιλεκτική ευαισθησία στην «γαλάζια» κυβέρνηση σε σχέση με τον δημοσιονομικό χώρο. «Σε σχέση με τα χρήματα που δώσατε εσείς, η διαφορά της πρώτης δόσης του 13ου μισθου και της 13ης σύνταξης, είναι 500 εκατ. ευρώ. Για 500 εκατ. ευρώ ήμασταν λαϊκιστές και εσείς οι υπεύθυνοι;» ήταν το «καρφί» Ανδρουλάκη προς την ηγεσία του οικονομικού επιτελείου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πίεσε τον Κυριάκο Πιερρακάκη αφήνοντας αιχμές για το κομματικό παρελθόν του υπουργού Εθνικής Οικονομίας. «Το κόμμα που πρωταγωνίστησε σε όλα αυτά τα οποία περιγράφετε είναι το κόμμα που είστε σήμερα υπουργός. Κατά διαβολική σύμπτωση! Αν θυμάστε! Νομίζω, θα συμφωνείτε με αυτά που λέω. Άλλωστε, υπάρχουν πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο όπου λέτε τα ίδια που λέω σήμερα» τόνισε με νόημα ο Νίκος Ανδρουλάκης.

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«Προτείνετε τα πάντα όλα. Αυτό είναι λαϊκισμός»

«Το παρελθόν είναι προσωπικό. Όταν κάποιος όμως επικαλείται μόνο την ιστορία και δεν έχει να προσθέσει κάτι με κληρονομιά και προτάσεις, τότε δίνει την εικόνα πως δεν έχει τίποτα να πει για το μέλλον. Αυτό θα ήταν καλό να το αποφύγετε» ήταν η απάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Προτείνετε τα πάντα όλα. Αυτό είναι λαϊκισμός»,πρόσθεσε ο υπουργός, τονίζοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος. «Κάρφωσε», μάλιστα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης – με αφορμή τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος- σχολιάζοντας πως καταψήφισε επί της αρχής, είπε «παρών» στο σύνολο και «ναι» στα άρθρα.

«Γιατί είστε μπροστινοί των funds»

«Μήπως ξεχάσατε την ντροπή σας του άρθρου 23; Την ξεχάσατε; Ξεχάσατε ότι είχατε μέσα άρθρο που έδινε τη δυνατότητα, χωρίς δικαστική απόφαση να εκπλειστηριάζεται η περιουσία χιλιάδων δανειοληπτών, που είναι σε ομηρία με τις πολιτικές σας από τα funds και τους servicers; Και έχετε θράσος και μας λέτε, γιατί ψηφίσαμε “κατά” επί της αρχής;

Γιατί είστε μπροστινοί των funds. Για αυτό ψηφίσαμε “κατά” επί της αρχής» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας στον Κυριάκο Πιερρακάκη, προσθέτοντας επιπλέον πως «το 77% των άρθρων δεν αφορούσαν το ιδιωτικό χρέος, αλλά ήταν κοινοτικές οδηγίες. Πόσο ψέμα; Πόσος συνδικαλισμός. Αμφιθέατρο πανεπιστημίου είμαστε;» κατέληξε ο προεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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