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Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μετατρέψει τη φετινή 3η Σεπτέμβρη σε επίδειξη οργανωτικής δύναμης και πολιτικής επανεκκίνησης. Εάν, όμως, δεν κινηθεί ούτε τώρα η δημοσκοπική βελόνα, τα δύσκολα για τον Νίκο Ανδρουλάκη μόλις θα αρχίσουν.

Η επέτειος των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου, στις 3 Σεπτεμβρίου 1974, δεν αντιμετωπίζεται φέτος ως μία ακόμη κομματική γιορτή. Για πρώτη φορά η κεντρική εκδήλωση εγκαταλείπει την Αθήνα και μεταφέρεται στο Ηράκλειο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη και σε ένα παραδοσιακό «πράσινο κάστρο».

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Το σχέδιο προβλέπει τριήμερη πολιτική «απόβαση» από τις 31 Αυγούστου, με κλιμάκια βουλευτών, στελεχών και αυτοδιοικητικών να περιοδεύουν σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα από 80 κρητικά στελέχη έχουν ήδη συμμετάσχει στις οργανωτικές συσκέψεις. Την παραμονή της επετείου θα πραγματοποιηθεί γεύμα στο Ψυχρό Λασιθίου, ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου σχεδιάζεται κομβόι αυτοκινήτων και πούλμαν από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο. Θα ακολουθήσουν η ομιλία Ανδρουλάκη και συναυλία, με στόχο εικόνες που θα θυμίζουν τις παλιές «λαοθάλασσες» του ΠΑΣΟΚ.

Η βαριά σκιά του Τσίπρα

Ο πραγματικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον υποθετικός. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προηγείται σταθερά στις τελευταίες μετρήσεις: στη δημοσκόπηση της Marc καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου με 14,8%, έναντι 9,5% του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, στις 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ. Το ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει την επομένη από την Κρήτη και θα κορυφώσει την προσπάθειά του στις 12–13 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, με την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αυτή είναι ίσως η τελευταία μεγάλη πολιτική ευκαιρία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν αρκεί να γεμίσει μία πλατεία στην Κρήτη. Εάν μετά τη «λαοθάλασσα» του Ηρακλείου και την εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη η βελόνα παραμείνει ακίνητη, τότε το πρόβλημα δεν θα είναι οργανωτικό ή επικοινωνιακό. Θα είναι βαθιά πολιτικό και ηγετικό. Με απλά λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης παίζει το τελευταίο του χαρτί.