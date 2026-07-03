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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ασκεί έντονη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Σε θέματα οικονομίας, ο κ.

Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργία υπερπλεονασμάτων μέσω της ακρίβειας και ζητά αυστηρούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο ίδιος επικρίνει την κυβερνητική στάση στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να κοιτάζει προς την κορυφή, ακόμη κι αν η δημοσκοπική ανάβαση μοιάζει περισσότερο με αποστολή στα εκλογικά Ιμαλάια παρά με περίπατο. Παρά τα ευρήματα της τελευταίας μέτρησης της Metron Analysis, που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, με μονοψήφιο αριθμό και τον ίδιο σε χαμηλή προσωπική καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο πρόεδρος του κόμματος επιμένει: στόχος είναι η νίκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπήκε στη λογική των μετεκλογικών σεναρίων. Δεν θέλησε να ορίσει τι θα θεωρήσει επιτυχία ή αποτυχία την επόμενη ημέρα των εκλογών. Αντιθέτως, έστειλε το μήνυμα ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο αποκλειστικά στην κάλπη. «Υπάρχει μόνο η ημέρα των εκλογών», ήταν το νόημα της τοποθέτησής του.

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Η γραμμή του είναι καθαρή: χωρίς νίκη του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και σε αυτό το πλαίσιο επιχείρησε να απαντήσει τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Αναρωτήθηκε αν είναι πιο ρεαλιστικό να επιστρέψει η ΝΔ από τα σημερινά ποσοστά της στο 41% ή να εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας ως βέβαιος διεκδικητής της πρώτης θέσης. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ανοίξει πολιτικό χώρο για το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντάς το ως δύναμη σταθερότητας, ασφάλειας και κυβερνητικής προοπτικής.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε προσωπικά και πολιτικά τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι και οι δύο έχουν κριθεί. Στον έναν χρέωσε υποκλοπές και διαφθορά, στον άλλον τις κλειστές τράπεζες και τις παλινωδίες στα εθνικά θέματα. Το μήνυμά του ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κουβαλά κυβερνητικό παρελθόν που να φοβίζει τους κεντρώους ψηφοφόρους και, επομένως, μπορεί να αποσπάσει ακροατήριο από τη Νέα Δημοκρατία.

Στα εθνικά θέματα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έκανε πίσω στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ζητώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Υπενθύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά έθεσε το ζήτημα της χαμηλής συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στην οικονομία, έβαλε μπροστά την ακρίβεια. Υποστήριξε ότι οι έλεγχοι δεν πρέπει να περιορίζονται στο ράφι, αλλά να γίνονται σε όλη την αλυσίδα, από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χτίζει υπερπλεονάσματα πάνω στην ακρίβεια και στους έμμεσους φόρους που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει αμείλικτο: μπορεί ο Ανδρουλάκης να μετατρέψει την επιμονή σε ρεύμα; Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δύσκολο δρόμο. Εκείνος, όμως, απαντά σαν ορειβάτης που δεν κοιτάζει την απόσταση αλλά την κορυφή των Ιμαλαίων. Και δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φτάσει εκεί, αρκεί οι ψηφοφόροι να πιστέψουν ότι η αλλαγή δεν είναι διαμαρτυρία, αλλά κυβερνητική πρόταση.