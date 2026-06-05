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Στην φορτισμένη, από κάθε άποψη, πολιτική συγκυρία, ιδιαίτερο «χρώμα» είχε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με φόντο την έλευση εντός της πολιτικής σκηνής της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στην φορτισμένη, από κάθε άποψη, πολιτική συγκυρία, ιδιαίτερο «χρώμα» είχε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Μια συνεδρίαση που όταν έληξε, σύμφωνα με όσα αναφέρει η πολιτική απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη και εκτός του σχηματισμού της «σκιώδους κυβέρνησης», «με δεδομένες τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης του ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης. Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του».

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«Καρφιά» Ανδρουλάκη

Με φόντο τις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα μπροστά στην έλευση εντός της πολιτικής σκηνής της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης φρόντισε να στείλει το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση – εντός και εκτός της Χαριλάου Τρικούπη – με την έναρξη της συνεδρίασης.

«Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει κομπάρσος σε «σκηνοθετημένα πολιτικά σκηνικά» και «πολιτικά προξενιά»- έμμεσες αιχμές που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αφορούσαν την πλευρά του Χάρη Δούκα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε μάλιστα, μεταξύ άλλων, πως «η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά» και έβαλεστο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας την ΕΛΑΣ ως «κόμμα ΙΧ».

Οι αιχμές Δούκα

Ο Χάρης Δούκας, από την πλευρά του, τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως αν θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι ο εγγυητής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και ο καταλύτης των εξελίξεων, τότε πρέπει να ανοίξει τον διάλογο. «Εγώ πρώτος είπα, χωρίς παρακάλια και χωρίς αποκλεισμούς», φέρεται να είπε ο δήμαρχος της Αθήνας. «Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό διαμαρτυρίας», φέρεται να ανέφερε ο Χάρης Δούκας, επισημαίνοντας πως «θα αποτελέσουμε το νέο κυρίαρχο πόλο, μόνο αν εμείς εγγυηθούμε την προοδευτική πορεία της χώρας. Γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλη κυβέρνηση, όχι άλλη αντιπολίτευση».

Ο δήμαρχος της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσε πως «πάντα με σεβασμό στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα, την μέγιστη δυνατή συσπείρωση», ενώ διευκρίνισε ότι η πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση, «ήταν ανέκαθέν η θέση μου και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις». Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, φέρεται να σημείωσε ο Χάρης Δούκας, ξεκαθαρίζοντας πως πρέπει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να κλείσει ο δρόμος σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ.

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Η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με δεδομένες τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης του ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης.

Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της.

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Το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του.

Αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος. Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

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Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι Βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια».