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Μήνυμα προς όλες τις πλευρές εντός του ΠΑΣΟΚ – στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων Δούκα – έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγηση του στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. «Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις, με ενότητα και με καθαρή θέση και στάση. Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει κομπάρσος σε «σκηνοθετημένα πολιτικά σκηνικά» και «πολιτικά προξενιά», έμμεσες αιχμές που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αφορούσαν την πλευρά του Χάρη Δούκα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «είμαστε ένα ιστορικό κόμμα αλλά και ένα κόμμα σύγχρονο. Είμαστε ένα κόμμα με αρχές και αξίες αλλά και ένα κόμμα έτοιμο να συγκρουστεί με ό,τι προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας, αδυναμίας, ανισοτήτων και κερδοσκοπίας εις βάρος της κοινωνίας. Αυτή, λοιπόν, την προίκα πρέπει να την αναδείξουμε καθημερινά στον δημόσιο διάλογο και στην παρουσία μας και να θέσουμε εμείς στο περιθώριο το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε μάλιστα, μεταξύ άλλων, πως «οι αποφάσεις του συνεδρίου μας είναι καθαρές. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά».

Επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας την ΕΛΑΣ ως «κόμμα ΙΧ». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, το βλέπουμε και αυτό. Χωρίς πολιτική ατζέντα, διότι προφανέστατα αυτός ο μηχανισμός βολεύει, δεν διαταράσσει τις ισορροπίες και δεν δημιουργεί την αίσθηση της πολιτικής αλλαγής. Είναι μία από τα ίδια που βιώσαμε πριν από μερικά χρόνια με καταστροφικά αποτελέσματα, στους θεσμούς, στην οικονομία, στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δεν το βλέπουν αυτό; Το γνωρίζουν, αλλά προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, τη Μπαρτσελόνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού για φθηνή προσιτή κατοικία, καλό δημόσιο νοσοκομείο, καλό δημόσιο σχολείο».

Σε αυτή την συνθήκη έστρεψε τα «βέλη» του προς την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η αξιοπιστία του είναι στο ναδίρ. Βολεύει, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη να συγκρίνεται και να συμψηφίζεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται μία συζήτηση που συγκρίνει το σήμερα με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019. Και όχι να συγκρίνεται το σήμερα με ένα καλύτερο αύριο. Γι’ αυτό πρέπει εμείς να μείνουμε εμμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια νέα σελίδα για το αύριο».

«Σκιώδης κυβέρνηση»

Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, για την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης, συγκροτούνται οκτώ κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια Υπουργεία.

Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος. Αποστολή τους είναι: Η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής, η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.

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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παύλος Γερουλάνος

Μιλένα Αποστολάκη

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Πάρις Κουκουλόπουλος

Φίλιππος Σαχινίδης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

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Γιώργος Παπανδρέου

Δημήτρης Μάντζος

Μιχάλης Κατρίνης

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Νικόλας Φαραντούρης

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Στέλιος Περράκης

ΚΡΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παναγιώτης Δουδωνής

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Νάντια Γιαννακοπούλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Θανάσης Γλαβίνας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άννα Διαμαντοπούλου

Γιώργος Νικητιάδης

Θάνος Πάλλης

Πάρις Τσάρτας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Παύλος Χρηστίδης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Ιωάννης Τσίμαρης

Ράνια Θρασκιά

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στέφανος Παραστατίδης

Σωκράτης Κάτσικας

Μιχάλης Αεράκης

Βασίλης Σκουντής

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΘΕΣΜΟΙ

Ευαγγελία Λιακούλη

Χρήστος Κακλαμάνης

Γιάννης Πανούσης

Μανόλης Βελεγράκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Γιάννης Μανιάτης

Μανώλης Χριστοδουλάκης

Κώστας Μαθιουδάκης

Νίκος Μήλης